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07.05.2020 - 14:35 |

Seren Fosforoğlu: Babam gelmiş kapımı bekliyor

71 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu'nun oyuncu kızı Seren Fosforoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

Seren Fosforoğlu: Babam gelmiş kapımı bekliyor
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44 yaşındaki Seren Fosforoğlu, babasıyla katıldığı son televizyon programında çekilmiş bir fotoğraflarını paylaştı ve altına onunla ilgili bir rüyasını anlattı. 

 “Dün gece garip bir rüya gördüm. Evimin kapısını kırıyorlardı. Panikle yardım istiyordum kimse yardım etmiyordu kapıyı tamir etmeme. Kapı açık kalıyordu. Ben şimdi kapım kırık nasıl yaşayacağım derken bir bakıyordum apartmanın dışında babam gelmiş kapımı bekliyor beni koruyor. Orta yaşlı daha genç haliydi ve takım elbiseliydi. Ben ona takım elbiseyi çok yakıştırırdım. Belki de onu öyle iyi haliyle görmek istedim. Rüyamdaki paniğim onu görünce güvene huzura dönüştü. Çok özlüyorum… “

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Cadde Yazarları

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