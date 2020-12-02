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02.12.2020 - 08:20 |

Sibel Tüzün eski eşine dava açtı

Şarkıcı Sibel Tüzün, 4 yıl önce boşandığı prodüktör Ender Balcı’nın mahkeme kararına rağmen çocuğunun özel okul, servis ve kurs gibi masraflarını karşılamadığını öne sürerek İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

Sibel Tüzün eski eşine dava açtı
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Hürriyet'in haberine göre; eski eşinden bu ödemeleri almak için sürekli icra takibi başlattığını söyleyen Sibel Tüzün, dilekçesinde, “En son 64 bin 441 lira 74 kuruş icra takibi başlattım. Ancak Ender Balcı, icra takibine bir borcunun olmadığını belirterek itiraz etmiştir. İtirazının iptali ile yüzde 20 icra inkar tazminatına hükmedilmesini istiyorum" dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (2 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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