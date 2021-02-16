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16.02.2021 - 07:34 |

Sıfır makyaj Berrak Tüzünataç

Ünlüler arasında yaygınlaşan sıfır makyaj fotoğraf modasına Berrak Tüzünataç da uydu. Ünlü oyuncu, makyajsız fotoğrafını sosyal medyada yayınladı.

Geçtiğimiz haftalarda kendisi gibi oyuncu olan Ali Yörenç ile yollarını ayıran Berrak Tüzünataç, yaptığı paylaşımla doğallığını gözler önüne serdi.

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Tüzünataç, makyajsız ve filtresiz çekilen karesini Instagram'dan yayınladı.

36 yaşındaki ünlü oyuncu paylaşımına, "Neşeli bir gün oluyor" notunu düştü.

Sıfır makyaj Berrak Tüzünataç

"ALTINI ÇİZMEK İSTERİM!"

Bir dönem Nejat İşler, Birkan Sokullu ve Çağatay Ulusoy gibi isimlerle aşk yaşayan Berrak Tüzünataç, "Piercing olayımın altını çizmek isterim!" notunu düştüğü bu makyajsız fotoğrafını da geçtiğimiz ay paylaşmıştı.

Sıfır makyaj Berrak Tüzünataç

Berrak Tüzünataç, Exxen platformunda yayınlanan Hande Kazanova ve Dinçer Güner’in birlikte hazırlayıp sundukları “Astrolojik Şifreler” programına konuk oldu.

Kendisiyle ilgili itiraflarda bulunan güzel oyuncu, yalnız bir çocuk olduğundan ve küçükken çok kilolu olduğundan bahsetti.

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"KENDİ KENDİMİ BÜYÜTTÜM"

"Annem 18 yaşında evlendi" diyen Berrak Tüzünataç, "19’unda ben dünyaya geldim. Annem kendi hayat mücadelesinin içindeydi. Bu yüzden çok tek başına bir çocuktum, yalnızdım" dedi.

Geçmişiyle yüzleşen oyuncu, "Kendi kendimi büyüttüm. Kendi yağımla kavruldum. Aileden değil de meslek çevremden rol modeller buldum" şeklinde konuştu.

Sıfır makyaj Berrak Tüzünataç

Sunucu Nursel Ergin mayoyla kara atladı!'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla üne kavuşan Nursel Ergin, Moskova tatilinde -18 derece soğukta, siyah mayosuyla karlara atladı. Karda yuvarlanan ünlü sunucu o anları Instagram'dan paylaştı.
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Cadde Yazarları

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