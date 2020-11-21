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21.11.2020 - 10:50 |

'Sol Yanım' dizisinin yayın tarihi belli oldu

Star TV’nin yapımını BKM’in üstlendiği yeni dizisi 'Sol Yanım'ın yayın tarihi belli oldu.

'Sol Yanım' dizisinin yayın tarihi belli oldu
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Kadrosunda Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli'nin yer aldığı 'Sol Yanım' dizisi  26 Kasım Perşembe akşamı izleyiciyle buluşuyor.

Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği, senaryosu Melis Civelek imzasını taşıyan Sol Yanım, tesadüflerin yol açtığı yepyeni başlangıçların hikayesinde seyirciyi, Serra ve Selim aşkı ile tanıştıracak.

Magazin Haberleri Bülteni (21 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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