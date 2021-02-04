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04.02.2021 - 22:37 | | DHA

Son dakika... Hüner Coşkuner hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre; Yakalandığı kemik iliği kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören sanatçı 58 yaşındaki Hüner Coşkuner, hayatını kaybetti.

Son dakika... Hüner Coşkuner hayatını kaybetti
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Tedavi gördüğü hastaneden yoğum bakıma alındığı açıklaması yapılan Hüner Coşkuner'in saat 22.00 sıralarında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sanatçının yoğun bakıma kaldırıldığı hastanenin açıklaması şöyle:

"Sanatçı Hüner Coşkuner ilk defa Nisan 2020 tarihinde kan hastalıkları bölümü tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan incelemeler sonrası kemik iliği kanseri tanısı konmuştur. Tedavilere cevap vermeyen Coşkuner, gelişen nefes darlığı sonrası yoğun bakıma alınmıştır"

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