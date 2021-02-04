Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun yaşamı ile ilgili bilgiler...

Survivor'da yarışmacıların birbirleri ile olan kıyasıya rekabeti kaldığı yerden devam ediyor. Survivor Aleyna, yarışmanın konuşulan isimleri arasında yer alıyor. İzleyiciler Aleyna Kalaycıoğlu'nun yaşamını merak ediyor. Peki Survivor Aleyna kimdir?

SURVIVOR ALEYNA KİMDİR?

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa’da doğdu. Yalova’da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul’a taşınmıştır.

Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul’a taşındıktan sonra hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini söyledi. Bu şekilde iyi bir dil eğitimi alan Aleyna Kalaycıoğlu, sınavlara da aynı motivasyonla hazırlandı ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.