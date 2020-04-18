Survivor Aycan kimdir? Ünlüler takımı yarışmacısı Survivor Aycan kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi

Hafta içi her gün yayınlanan Survivor'da yarışmacılar, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Survivor'da her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden hırslı yarışmacılar bulunuyor. Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler formatında devam ediyor. Peki Ünlüler takımında yarışan Survivor Aycan kimdir? Survivor Aycan kaç yaşında ve nereli?

SURVİVOR AYCAN KİMDİR?

21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır.

Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.

Survivor Aycan, Gizem'e şans tanımadı





Survivor 2020'nin 49. bölüm erzak ödülü oyununda ünlüler takımından Aycan gönüllüler takımından Gizem'e şans tanımadı.Survivor 2020 Ünlüler ile Gönüllüler yeni bölümde Aycan, haftanın en iyi atışlarından birine imza attı. 17 Nisan 2020 tarihli Survivor 49. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, erzak oyunu için karşı karşıya geldi. Skor 4-4 iken Ünlülerden Aycan ile Gönüllülerden Gizem parkura çıktı. Atışlara gelindiği zaman Gizem şansını Altın Top ile denemeyi seçti. Fakat Aycan, normal atış yapmak istedi ve ikide iki yaparak oyunu kazanmayı başardı.

Survivor Aycan, rüyasında gördüğü sarma ve yoğurdu arkadaşlarına anlattı





Survivor'da yarışmacıların, gelmesini iple çektiği günlerden biri açık artırma anları. Burada ellerindeki parayla, açık artırmaya çıkarılan yemekleri alıp yemeye çalışan yarışmacılar, bazen bu yemekleri rüyalarında bile görüyor. Ünlüler takımından Aycan da o isimlerden biri. Aycan takım arkadaşlarına, rüyasında yaprak sarma ve yoğurt gördüğünü ifade etti.

Survivor Sercan, Ersin ve Aycan'ın Berkan taklidi kahkahalara boğdu







Survivor 2020 yeni bölümünde Ünlüler takımından haftanın en eğlenceli anları ekrana geldi. Survivor son bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, birleşme partisinde doyasıya eğlendiler. 13 Nisan 2020 Survivor 45. bölümde Ünlüler takımından Berkan, rahatsızlığı nedeniyle ayrı kaldığı zamanlarda “Beni özlediniz mi?” sorusuna Ersin’in verdiği cevap herkesi güldürdü. Sonrasında ise Sercan, Aycan ve Ersin, sırasıyla Berkan’ın birleşme partisindeki hareketlerini taklit ettiler. Yapılan taklitlerin hepsi Ünlüler takımını kahkahaya boğdu.