12.02.2021 - 14:18 |
Survivor Aycan Yanaç: İstanbul'da son günlerim
'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasıyla adını duyuran futbolcu Aycan Yanaç, Aqua Florya AVM’de objektiflere takıldı.
Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden Gaziantep ALG Spor’da top koşturan Aycan Yanaç, fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdikten sonra gazetecilerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.
Aycan Yanaç, "Sahile yürüyüş yapmaya geldim aynı zamanda İstanbul'daki son günlerim. Gaziantep’e giderek takımımla tekrar çalışmaya başlayacağım" dedi.
Koronavirüs önlemleri kapsamında kurallara uyduğu görülen futbolcu, vale noktasından aracını alarak AVM'den ayrıldı.