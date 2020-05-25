MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Survivor bu akşam kim kazandı? (24 Mayıs) Survivor'da Anlat Bakalım oyununu ve futbol maçını hangi takımlar kazandı? 87. yeni bölüm fragmanı yayında!
25.05.2020 - 00:31 |

Survivor bu akşam kim kazandı? (24 Mayıs) Survivor'da Anlat Bakalım oyununu ve futbol maçını hangi takımlar kazandı? 87. yeni bölüm fragmanı yayında!

Survivor 2020 bu akşam 86. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'da bu akşam anlat bakalım oyunu ve futbol maçında oldukça heyecanlı anlar yaşattı. Peki bu akşam oyunları hangi takımlar kazandı?

Survivor bu akşam kim kazandı? (24 Mayıs) Survivor'da Anlat Bakalım oyununu ve futbol maçını hangi takımlar kazandı? 87. yeni bölüm fragmanı yayında!
ABONE OL

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Anlat Bakalım oyununun oynandığı Survivor'da bu akşam oldukça keyifli anlar yaşandı. Peki merakla araştırılan 24 Mayıs Survivor'da anlat bakalım oyununu hangi takım kazandı?

SURVIVOR'DA FUTBOL MAÇINI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ilk olarak Survivor yarışmacıları ve Acun Medya arasında futbol maçı oynandı. Büyük çekişmeye sahne olan oyunu Acun Medya 13-10 kazandı.

ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam Anlat Bakalım oyununda Ünlüler ve Gönüllüler oldukça eğlenceli anlar yaşadı. Birbirinden ünlü yarışmacıların katıldığı oyunu 13 yapan Cemal Can - Ezgi Mola ikilisi kazandı. İşte oyunun skorları...

Sercan - Burak Yılmaz: 7

Aycan - Emre Belözoğlu: 7

Berkan - Gupse Özay: 9

Yunus Emre - Bülent Serttaş: 10

Yasin - Hadise: 12

Elif - Murat Dalkılıç: 10

Evrim - Yılmaz Morgül: 12

Cemal Can - Ezgi Mola: 13

Nisa - Enis Arıkan: 9

Ardahan - Sarp Apak: 10

Barış - Cedi Osman: 10


SURVIVOR 87. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

 

Fırat Çelik yeğeniyle bayram dansı yaptı!Fransa'ya yerleşen oyuncu Fırat Çelik, corona virüs salgını sebebiyle evde vakit geçirdiği anlarda yeğeni ile beraber yaptığı danslarla kendine hayran bırakıyor. Çelik, son olarak hesabından paylaştığı dans üzerinden takipçilerinin bayramını kutladı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yalancı Yarim filmi ne zaman kaç yılında çekildi? - Yalancı Yarim filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler?

Yalancı Yarim filmi ne zaman kaç yılında çekildi? - Yalancı Yarim filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler?

Pete ve Ejderhası filmi konusu nedir? Pete ve Ejderhası başrol oyuncuları kimlerdir? Film kaç yılında ne zaman çekildi?

Pete ve Ejderhası filmi konusu nedir? Pete ve Ejderhası başrol oyuncuları kimlerdir? Film kaç yılında ne zaman çekildi?

Kolonya Cumhuriyeti filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? - Kolonya Cumhuriyeti ne zaman nerede çekildi?

Kolonya Cumhuriyeti filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? - Kolonya Cumhuriyeti ne zaman nerede çekildi?

Bizim Aile filmi ne zaman kaç yılında çekildi? - Bizim Aile filmi başrol oyuncuları kimler?

Bizim Aile filmi ne zaman kaç yılında çekildi? - Bizim Aile filmi başrol oyuncuları kimler?

Sıradaki Haber