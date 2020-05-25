Survivor bu akşam kim kazandı? (24 Mayıs) Survivor'da Anlat Bakalım oyununu ve futbol maçını hangi takımlar kazandı? 87. yeni bölüm fragmanı yayında!

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Anlat Bakalım oyununun oynandığı Survivor'da bu akşam oldukça keyifli anlar yaşandı. Peki merakla araştırılan 24 Mayıs Survivor'da anlat bakalım oyununu hangi takım kazandı?



SURVIVOR'DA FUTBOL MAÇINI HANGİ TAKIM KAZANDI?



Survivor'da bu akşam ilk olarak Survivor yarışmacıları ve Acun Medya arasında futbol maçı oynandı. Büyük çekişmeye sahne olan oyunu Acun Medya 13-10 kazandı.



ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



Survivor'da bu akşam Anlat Bakalım oyununda Ünlüler ve Gönüllüler oldukça eğlenceli anlar yaşadı. Birbirinden ünlü yarışmacıların katıldığı oyunu 13 yapan Cemal Can - Ezgi Mola ikilisi kazandı. İşte oyunun skorları...



Sercan - Burak Yılmaz: 7

Aycan - Emre Belözoğlu: 7

Berkan - Gupse Özay: 9

Yunus Emre - Bülent Serttaş: 10

Yasin - Hadise: 12

Elif - Murat Dalkılıç: 10

Evrim - Yılmaz Morgül: 12

Cemal Can - Ezgi Mola: 13

Nisa - Enis Arıkan: 9

Ardahan - Sarp Apak: 10

Barış - Cedi Osman: 10



SURVIVOR 87. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



