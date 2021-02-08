MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Survivor Çağrı kimdir, nereli? Çağrı Atakan kaç yaşında, annesi kim?
08.02.2021 - 21:03 |

Survivor Çağrı kimdir, nereli? Çağrı Atakan kaç yaşında, annesi kim?

Survivor 2021 yarışmasında ünlüler takımında yer alan Çağrı Atakan, hayatı ile dikkatleri çekti. Annesinden bahseden genç oyuncu, büyük zorluklar yaşadıklarını ifade etti. Peki, Survivor 2021 Çağrı Atakan aslen nereli?

Survivor Çağrı kimdir, nereli? Çağrı Atakan kaç yaşında, annesi kim?
ABONE OL

Çağrı Atakan, Arka sıradakiler dizisinde yer aldı. 2021 Survivor ünlüler - gönüllüler yarışmasında performans sergileyen gen oyuncu, Şahin Tepesi dizisinde de boy gösterdi. Kullanıcılar, Survivor Çağrı kim, nereli? sorularına yanıt arıyor. İşte, detaylar...

ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Atakan, 1981 yılında Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.

Survivor Çağrı kimdir, nereli Çağrı Atakan kaç yaşında, annesi kim

Eğitim hayatına İstanbul’da başladı. 2007 yılında ilk kez “Arka Sıradakiler” dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi. Çağrı Atakan 2017 yılında “Çukur” dizisinde “Remzi” karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında “Şahin Tepesi” dizisinde “Yılmaz” karakterine hayat verdi. Çağrı Atakan günümüzde yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir.

ÇAĞRI ATAKAN DİZİLER

2020 - Çukur

2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)

2017 – Çukur (Remzi)

2007 – Arka Sıradakiler

Kim Milyoner Olmak İster'deki yanıtıyla olay olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptıKim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümüne şıklarından "omurilik sarımsağı" olan soruya verdiği yanıtla gündem olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı. Çiçek, es problemi yüzünden söylediği şıkkın cevap gibi algılandığını ifade etti.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

"Takımım kazandıkça kasketi takacağım"

"Takımım kazandıkça kasketi takacağım"

Taşkın Çalış: "3 frikikte de gol atacağımı hissettim"

Taşkın Çalış: "3 frikikte de gol atacağımı hissettim"

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Molde-Hoffenheim maçı İspanya'da yapılacak

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Molde-Hoffenheim maçı İspanya'da yapılacak

Giresunspor'dan seriye devam!

Giresunspor'dan seriye devam!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet