Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında? Cemal Can Canseven nereli, kaç kilo, ne iş yapıyor?

Survivor Cemal Can, yarışmanın öne çıkan yarışmacıları arasında bulunuyor. Kıyasıya rekabetin olduğu Survivor tüm hızıyla ilerliyor. Survivor'ın iddialı yarışmacıları arasında yer alan Cemal Can'ın yaşamı merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki Danla Bilic'in arkadaşı Survivor Cemal Can kimdir? Cemal Canseven kaç yaşında, nereli?

SURVIVOR CEMAL CAN KİMDİR?

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

Survivor'da yarışmacıların verdikleri kiloya bakıldı. Cemal Can Canseven’in 85.4 kilo ile Survivor'a geldiği açıklandı.12 kilo veren Cemal Can’ın son kilosu ise 73.2 çıktı