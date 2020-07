Survivor Cemal Can nereli, kaç yaşında? Survivor Cemal Can kim, boyu kaç?

TV8 kanalının büyük ilgiyle takip edilen yarışması Survivor 5 aydır büyük izleyici kitlesine hitap ediyor. Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler sezonuda büyük final yarın. Bu akşam ise son üçe kalan isimden biri daha elenecek. Bu akşam Survivor yarı finali merakla bekleniyor. Survivor yarı finaline kalan isimler arasında Survivor Cemal Can Canseven de bulunuyor. Peki Survivor cemal Can kimdir? Survivor Cemal Can nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor 2020 yarışmacıları arasında büyük damga vuran isimlerden biri olan Cemal Can Canseven hakkında bilinenler...

SURVİVOR CEMAL CAN NERELİ?

Cemal Can'ın annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni. Cemal Can ise İzmir'de doğumlu.

SURVİVOR CEMAL CAN KAÇ YAŞINDA?

Cemal Can 24 yaşında.

SURVİVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Survivor Cemal Can Canseven'in kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.