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09.06.2020 - 15:41 |

Survivor Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında? Evrim Keklik aslen nereli?

Survivor 2020 Gönüllüler takımı kadrosunda yer alan adaya geldiği ilk hafta yarışmanın zorluğu nedeniyle psikolojik olarak zor anlar yaşayan Evrim Keklik yarışmanın ilerleyen günlerinde adeta bir Survivor yarışmacına döndü. Kendine has karakteri ve kahkahaları ile bilinen Evrim Keklik son zamanların en hırslı bireyi olarak Survivor'a damga vuruyor. Peki Survivor Evrim Keklik kimdir?

Survivor Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında? Evrim Keklik aslen nereli?
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Survivor 2020 kadrosunda Gönüllüler takımı için mücadele eden Evrim Keklik adada son zamanlarda ismi en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Survivor'da son dönemde gösterdiği performans ve tavırlar ile adından sıkça söz ettiren hemen hemen her olayın içerisinde yer alan Evrim Keklik'in adada tartışmadığı kimse kalmadı. Peki Survivor Evrim Keklik kimdir?

SURVİVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan Evrim Keklik kendisini şu şekilde tanımlıyor:

"Merhaba, ben Evrim Keklik, 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.

Sonrasında yaşadığım talihsizlik sebebiyle, omzumda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim.

Üniversitede 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdüğü için İstanbul'a, yani ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyine başladım.1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum."

 

Metin Şentürk o görüntülere açıklık getirdi: Ben de çekiciyim!Görme engelli sanatçı Metin Şentürk'ün araç kullandığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı, eleştiriler hakkında konuştu.
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Cadde Yazarları

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