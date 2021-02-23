Survivor Öykü Uysal kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 Öykü Uysal boyu kaç, eşi kim?

Survivor 2021 yarışması tüm hızıyla sürerken yarışmacıların hayatlarına dair ayrıntılar da araştırılmaya devam ediyor. Survivor Öykü, gönüllüler takımında yedek yarışmacılardan dahil olarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Spor ile yakından alakalı olan Öykü Uysal aslında kim?

ÖYKÜ UYSAL KİMDİR?

Uysal, 2 Şubat 1990 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Aslen İzmir’li olan yarışmacı Uşak’ta yaşıyor. 2015 yılında İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nde mezun oldu ve 7 yıl boyunca lisanslı şekilde hentbol oynadı. Hentbolun yanı sıra ilgilendiği spor dalları arasında fitness da bulunan Öykü Uysal, hayatını sporsuz yaşayamayacağından bahsediyor. Sporun kendisi için çok önemli olduğunu dile getiriyor.

Öykü Uysal’ın işi de merak konusu oldu. Öykü Uysal hayatının büyük kısmını sporla geçiriyor ve spor salonu işletmeciliği yapmaktadır. Uysal, Özhan uysal ile evli ve çiftin de bir çocukları bulunuyor.

ÖYKÜ UYSAL’IN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Öne çıkan yarışmacı, fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. İzleyiciler tarafından boyu ve kilosu merak edilen Öykü Uysal’ın boyu 1.70 kilosu ise 53’tür.

ÖYKÜ UYSAL’IN INSTAGRAM ADRESİ

Survivor 2021 izleyicilerinin araştırdığı Öykü Uysal’ın Instagram adresini ise oykubulut1 şeklindedir. Güzel yarışmacının Instagram’da 2261 takipçisi bulunuyor.