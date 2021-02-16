Survivor Poyraz kimdir? Survivor gönüllüler yarışmacısı Yiğit Poyraz yaşı kaç, nereli?

Survivor Poyraz, Survivor gönüllüler adasında öne çıkan isimlerden. Parkurlardaki hızı ve başarısı ile izleyenin dikkatinden kaçmaya Yiğit Poyraz, İzmir'de doğdu ve eğitimini de Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı. Yurt dışında da eğitim gören Poyraz, birçok spor dalı ile ilgileniyor. İşte, Survivor Yiğit Poyraz hayatı...

YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihiden İzmir'de dünyaya geldi. Bodrum’da büyüyen Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’ini yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşiyor. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 yıl Sydney Üniversitesi’nde exchange (değişim) programı ile eğitim görüyor. Daha sonra 8 yaşından beri basketbol oynayan Poyraz, 2 yıldır halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

YİĞİT POYRAZ KAÇ NERELİ, KAÇ KİLO?

Yiğit Poyraz 26 yaşında aslen İzmirli ancak Bodrum’da büyüdüğünü ifade ediyor. 1.80 boyunda olan Yiğit Poyraz, 78 kilo. Son olarak tekstil mümessilliği yapan Poyraz, aslında personal trainer’lık yapıyor ve fitness ile ilgileniyor. Genç sporcunun Instagram adresi ise: 'yigitpoyrazz’dır.