Survivor'da şampiyon Cemal Can Canseven mi olacak? Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte finalistin biyografisi

Survivor 2020'ye damga vuran isimler arasında yer alan Cemal Can Canseven şampiyonluk için bu akşam takım arkadaşı Barış Murat Yağcı ile SMS oylamasına çıkacak. Survivor'da ilk günlerde ada yaşantısına alışmakta oldukça zorlanan sonraki süreçte parkurların tozunu attıran Cemal Can Canseven, adaletli tavrı Nisa ile olan yakın arkadaşlığı ve sempatik tavırları ile adından sıkça söz ettirdi. Corona virüs sürecinde Survivor izleyen binlerce kişinin gönlünde yer eden Cemal Can Canseven, duygusal kişiliği ile ön plana çıktı. Bunu hemen hemen her konseyde ifade etmekten geri durmayan Cemal Can Canseven bazı dönemde duygusallığı nedeniyle diğer yarışmacılar tarafından eleştiri oklarının hedefinde yer alan isim de olsa Cemal Can Canseven'i tanıyan herkes sonrasında onun ne kadar temiz kalpli ve düzgün bir kişiliğe sahip olduğunu görme ve tanıma fırsatı yakaladılar. Peki Cemal Can Canseven kimdir, aslen nereli?

SURVİVOR 2020 FİNALİSTİ CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

CEMAL CAN CANSEVEN ŞAMPİYON OLACAK MI?

Survivor 2020'de bu akşam şampiyon olan isim belli olacak. Finalde yer alan isim olan Cemal Can Canseven'in fanları ve onu Survivor yarışması ile tanıyan binlerce kişi Cemal Can Canseven'i bu akşam da desteklemeye devam edecek. Survivor'da şampiyon olan isim bu akşam gece yarısında canlı yayında belli olacak