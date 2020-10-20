Uyanış Büyük Selçuklu 5. bölüm fragmanı! Yeni bölümde neler olacak?
UyanışBüyükSelçuklu dizisi 4. bölümüyle izleyicisini ekrana kilitledi. TRT 1'in yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyiciler ise yeni bölümde neler olacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor. İşte Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden heyecan dolu dakikalar...
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Pazartesi akşamları yayınlanan UyanışBüyükSelçuklu dizisinin 4. bölümün hemen ardından 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes kesen dakikaların yaşanacağı Uyanış Büyük Selçuk 5. bölüm fragmanı haberimizde...