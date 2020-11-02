Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi bu akşam 6. bölüm ile ekrana gelecek

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi bu akşam TRT 1 ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Ekrana gelen ilk bölümden itibaren büyük bir beğeni ile takip edilen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosunda Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Hatice Şendil, Mehmet Özgür, Sevda Erginci, Leyla Lydia Tuğutlu gibi birbirinden usta isimler kadroda yer alıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümde Batınilerin faaliyetlerine son vermek isteyen Sencer adım adım hedefine doğru ilerlemektedir. Ancak Sencer'i tam da bu aşamada beklenmedik bir zorluk karşılayacaktır.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ OYUNCULARI

Buğra Gülsoy (Melikşah)

Ekin Koç (Sencer)

Hatice Şendil (Terken Hatun)

Mehmet Özgür (Nizamülmülk)

Sevda Erginci (Turna Hatun)

Leyla Lydia Tuğutlu (Elçin Hatun)

Gürkan Uygun (Hasan Sabbah)

Bülent Alkış (Ömer Hayyam)

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ 6. BÖLÜM ÖZETİ

Batınilerin devleti yıkmaya yönelik faaliyetlerine son vermenin eşiğine gelen Sencer, bu eşikte zorlu bir imtihanla karşı karşıya kalmıştır. Batınilerin savlarını halk nazarında çürüten Gazali’yi öldürmekle görevlendirilmiştir. Bu görevin öncesinde bir hücreye kapatılan Sencer, dışarıyla bağlantı kurabilmek için tek şansını kullanıp Turna’ya ulaşmayı denemiştir.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ 6. BÖLÜM FRAGMANI

Turna, Sencer’in ilaç şişesi içinde gönderdiği pusulayı fark edebilecek midir? Şişedeki not Nizamülmülk’ün eline geçecek midir?

Kendisine verilen suikast emrini yerine getirmek zorunda kalan Sencer, elindeki tatar yayını medreseden Nizamülmülk’le birlikte ayrılmakta olan Gazali’nin tam kalbine nişanlar ve tetiği çeker. Kalbine ok saplanan Gazali ölecek midir?

Ebulkasım’ın Anadolu’da birliği sağlayabilmek için, aralarında uzlaşmaz bir düşmanlık bulunan Elçin ile evlilik isteğini Melikşah kabul edecek midir?

Öte yandan Melikşah’ın elinde tutsak olan Ağabeyi Kılıçarslan’ı kurtarmak isteyen Elçin, amacına ulaşmak için nasıl bir yol izleyecektir?

Sencer, Gazali’yi kalbinden vurarak üzerindeki casusluk şüphesinin kalkmasını sağlamıştır. Bu sayede Başdai İbn-i Attaş’la görüşecek olan Sencer, onun kimliğini açığa çıkarıp Batınilerin kirli planlarını deşifre edebilecek ve onların ele geçirmesini sağladığı kutsal emanetleri geri getirip Melikşah’a verdiği sözü tutabilecek midir?