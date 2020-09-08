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08.09.2020 - 10:12 |

Yasak Elma 76.yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma 75.bölüm ekranlara geldi

Yasak Elma 75.bölümü dün akşam izleyicilerle buluştu. Uzun yıllardır ekranla gelen Yasak Elma'nın yeni sezonu başladı. Dün yayınlanan ilk bölümden sonra yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor. Yasak Elma 76.bölüm fragmanı yayınlandı. İşte detaylar...

Yasak Elma 76.yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma 75.bölüm ekranlara geldi
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Yasak Elma dizisinin yeni sezonu başladı. Şevval Sam, Eda Ece ve Nesrin Cavadzade'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı Yasak Elma pazartesi akşamları izleyicilerle buluşuyor. Yasak Elma 75.bölümü dün ekranlara geldikten sonra yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Merakla beklenen Yasak Elma 76.bölüm fragmanı yayınlandı.

YASAK ELMA 75.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halit’in eski gücünü kazanması herkes tarafından sevinçle karşılanmış ve Argun ailesi eski düzenlerine dönmüştür. Halit’in amacı zor günlerinde ona çok destek olmuş olan Yıldız’ı geri kazanmak ve onunla yeniden evlenmektir. Ancak Yıldız’ın aklı Kerim yüzünden karışıktır ve ne yapacağını bilemez. Kısa zaman içinde doğru kararı vermesi gerekmektedir.

Beren ve Kenan, Acun’un sürat teknesine konuk olduHız tutkusunu hayatının her anında yaşayan Acun Ilıcalı, sahip olduğu sürat teknesinde şimdiye kadar pek çok ünlü ismi ağırladı. Ilıcalı'nın sürat teknesinde heyecan yaşattığı son isimlerse şarkıcı Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat oldu.
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