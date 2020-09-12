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12.09.2020 - 08:17 |

Yasemin Mori: İyi ki geldin fantastik bebeğim

Uzun süredir birlikte çalıştığı müzisyen Serhat Şensesli’yle ilişki yaşayan Yasemin Mori anne oldu.

Yasemin Mori: İyi ki geldin fantastik bebeğim
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Şarkıcı Yasemin Mori, minik oğlu Milan’la çektirdiği fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı, altına da şöyle yazdı: “Milo ile  2. ayımız. Her şey seninle daha güzel, iyi ki geldin bana fantastik bebeğim.”

Yasemin Mori: İyi ki geldin fantastik bebeğim

Hakan Altun sosyal medyada olay oldu!Şarkıcı Hakan Altun, geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında çıkan 'Müziği bıraktı' iddilarına yanıt vermek için kamera karşısına geçti. Videolu açıklama yapan Altun'un baş parmağındaki değişiklik sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
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Cadde Yazarları

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