Yeni Hayat 8. son bölüm kesintisiz izle! Yeni Hayat 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Yeni Hayat 8. son bölüm ile ekrana geldi. Ekrana gelen son bölümde Adem ve Yasemin arasındaki yakınlaşma Nevin'in dikkatini çekmiş ve bu durum evde tartışma yaşanmasına neden olmuştur. Yasemin'in imzaladığı kağıtların aslında boşanma kağıtları olduğunu öğrenen Yasemin şaşkınlığını gizleyemez. Adem'e bir şey yapacaklarından korkan Yasemin durumu Adem'e iletir. İşte Yeni Hayat dizisi 8. son bölüm kesintisiz izleme ekranı...
Ekranların sevilen dizisi Yeni Hayat 8. son bölüm ile ekrana geldi. Ekrana gelen son bölümde Yasemin ve Adem arasındaki yakınlaşma Adem'in eşi Nevin tarafından fark edilir. Adem durumu izah etmeye çalışsada başarılı olamayacaktır. Nevin, Yasemin'in kocası Adem'e aşık olduğunu düşünür ve içinde yanan ateşi söndürmek için Timur ile görüşme kararı alır.
Yeni Hayat dizisi ekrana gelen son bölümde Yasemin şirkette imzaladığı kağıtların meğer boşanma kağıtları olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırır. Timur boşanma işlemini gerçekleştirirken aynı zamanda tüm mal varlığını Yasemin'in üzerine geçirmiştir. Yasemin, Timur'un kendisine uyguladığı şiddeti artık gizlemekten vazgeçer ve Timur'a meydan okur. Kaçmak için Adem'den yardım isteyen Yasemin'in teklidi Adem tarafından kabul edilir. Adem'de artık bu planın bir parçasıdır. İşte Yeni Hayat dizisi 8. son bölüm izleme ekranı
YENİ HAYAT 8. SON BÖLÜM İZLE
YENİ HAYAT 9. BÖLÜM FRAGMANI