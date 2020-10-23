Yeni Hayat 8. son bölüm kesintisiz izle! Yeni Hayat 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Yeni Hayat 8. son bölüm ile ekrana geldi. Ekrana gelen son bölümde Yasemin ve Adem arasındaki yakınlaşma Adem'in eşi Nevin tarafından fark edilir. Adem durumu izah etmeye çalışsada başarılı olamayacaktır. Nevin, Yasemin'in kocası Adem'e aşık olduğunu düşünür ve içinde yanan ateşi söndürmek için Timur ile görüşme kararı alır.

Yeni Hayat dizisi ekrana gelen son bölümde Yasemin şirkette imzaladığı kağıtların meğer boşanma kağıtları olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırır. Timur boşanma işlemini gerçekleştirirken aynı zamanda tüm mal varlığını Yasemin'in üzerine geçirmiştir. Yasemin, Timur'un kendisine uyguladığı şiddeti artık gizlemekten vazgeçer ve Timur'a meydan okur. Kaçmak için Adem'den yardım isteyen Yasemin'in teklidi Adem tarafından kabul edilir. Adem'de artık bu planın bir parçasıdır. İşte Yeni Hayat dizisi 8. son bölüm izleme ekranı

YENİ HAYAT 8. SON BÖLÜM İZLE

YENİ HAYAT 9. BÖLÜM FRAGMANI