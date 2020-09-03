MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Yeni Hayat dizisi konusu nedir? İşte Yeni Hayat dizisi oyuncu kadrosu
03.09.2020 - 20:17 |

Yeni Hayat dizisi konusu nedir? İşte Yeni Hayat dizisi oyuncu kadrosu

Kanal D'nin yeni dizilerinden biri olan ve büyük bir merakla beklenen Yeni Hayat dizisi, bu akşam ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk’un başrollerini paylaştığı Yeni Hayat dizisi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

Yeni Hayat dizisi konusu nedir? İşte Yeni Hayat dizisi oyuncu kadrosu
ABONE OL

Yeni Hayat dizisi bu akşam 1. yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Çarpıcı bir konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken diziye ilişkin merak edilenleri derledik...

YENİ HAYAT DİZİSİ KONUSU

Özel Kuvvetler’den ayrılmış Yüzbaşı Adem, karısı Nevin ve küçük kızları Ece’yle beraber mutlu bir hayat sürmektedir. Tek problem Adem’in uzun süredir işsiz olmasıdır. Yakın arkadaşı Bekir’in bulduğu iş ile aileye yeni bir hayatın kapıları aralanır. Adem'in tek yapması gereken, zengin ve saygın bir iş adamı olan Timur'un genç karısı Yasemin'i korumaktır. Adem için katıldığı onca tehlikeli operasyondan sonra bu iş neredeyse çocuk oyuncağı gibidir.

Yeni Hayat oyuncuları kimdir, konusu nedir İşte Yeni Hayat dizisi oyuncu kadrosu
Nevin ise, nihayet rahata erecekleri için mutludur. Adem'in iş teklifini kabul etmesiyle, o ve ailesi, yabancısı oldukları, bambaşka bir dünyanın içine adım atarlar. Ancak, Timur’un karanlık dünyası ve Yasemin’in sakladığı sırlarla dolu bu dünyada hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Adem bir yanda ailesi, diğer yanda korumakla yükümlü olduğu bu farklı kadın arasında hayatının en büyük sınavıyla karşı karşıya kalacaktır

YENİ HAYAT DİZİSİ OYUNCULARI

Yeni Hayat dizisi oyuncuları arasında Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk’un yanı sıra Tayanç Ayaydın, Nilperi Şahinkaya, İpek Filiz Yazıcı, Nisa Sofiya Aksongur, Devrim Nas, Aziz Caner İnan, Nebil Sayın, Ayşe Tunaboylu, Begüm Akkaya, Furkan Kalabalık, Övül Özbay ve Seher Terzi bulunuyor.

Dizide Serkan Çayoğlu Adem Şahin’e, Melisa Aslı Pamuk Yasemin Karatan’a, Tayanç Ayaydın Timur Karatan’a, Nilperi Şahinkaya Nevin Şahin’e, Nebil Sayın Kunduzi’ye, Devrim Nas Özgür Haseki’ye hayat veriyor.

Yeni Hayat oyuncuları kimdir, konusu nedir İşte Yeni Hayat dizisi oyuncu kadrosu

 

Magazin Haberleri Bülteni (3 Eylül 2020)İşte Magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Sağlık personeline ve doktorlara gönül borcumuz var'

'Sağlık personeline ve doktorlara gönül borcumuz var'

Paris Hilton: Kimsenin yaşamaması gereken şeylere katlandım

Paris Hilton: Kimsenin yaşamaması gereken şeylere katlandım

Burcu Esmersoy'un sade şıklığı

Burcu Esmersoy'un sade şıklığı

Masterchef Serhat kimdir, kaç yaşında? Masterchef Serhat Doğramacı ne iş yapıyor?

Masterchef Serhat kimdir, kaç yaşında? Masterchef Serhat Doğramacı ne iş yapıyor?

Sıradaki Haber