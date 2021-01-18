Yiğit Poyraz kimdir, kaç yaşında? Survivor Yiğit Poyraz aslen nereli?

Survivor 2021 Gönüllüler takımı kadrosunda yer alan Yiğit Poyraz Survivor'da geride kalan süreçte gösterdiği performans ile adından sıkça söz ettiriyor. Parkurdaki hızı, mücadelesi ve hırsı ile dikkatleri üzerine çeken Yiğit Poyraz aynı zamanda beyefendi kişiliği ile de dikkat çekiyor. Türkiye'nin en köklü Üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Yiğit Poyraz hakkında merak edilenleri sizler için derledik...

SURVİVOR YİĞİT POYRAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

26 Aralık 1994 doğumlu olan Yiğit Poyraz, İzmir doğumlu. Bodrum’da büyüyen Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşiyor. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 yıl Sydney Üniversitesi’nde exchange (değişim) programı ile eğitim görüyor. Daha sonra 8 yaşından beri basketbol oynayan Poyraz, 2 yıldır halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

Survivor’da bu yıl ilk kez rekabet edecek olan Yiğit Poyraz 26 yaşında aslen İzmirli ancak Bodrum’da büyüdüğünü ifade ediyor. 1.80 boyunda olan Yiğit Poyraz, 78 kilo. Son olarak tekstil mümessilliği yapan Poyraz, aslında personal trainer’lık yapıyor ve fitness ile ilgileniyor. Genç sporcunun Instagram adresi ise: 'yigitpoyrazz’dır.