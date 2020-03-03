John Krasinski: Emily ile zevklerimiz tutmuyor

ABD’li film yönetmeni ve oyuncu John Krasinski, eşi Emily Blunt’a yaptığı sürprizlerden eşinin memnun olmadığını söyledi. Daha önce sadece 24 saatliğine onu görmek için 24 saatlik bir yolculuk yaptığını ve geri döndüğünü anlatan aktör, “Son 7-8 yıldır özel günlerde ona pahalı mücevherler alıyorum ama zevkini hâlâ tutturamadım. O da gidip bozduruyor. Elbette para bana dönmüyor” açıklamasıyla güldürdü.