MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Zeynep Casalini: Umut her zaman yaşama bağlar
10.04.2020 - 17:56 |

Zeynep Casalini: Umut her zaman yaşama bağlar

Şarkıcı Zeynep Casalini (49), sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını yayınladı.

Zeynep Casalini: Umut her zaman yaşama bağlar

10 yıldır Bodrum'da yaşayan, bir ayağı da işleri için İstanbul'da olan Zeynep Casalini, çocukluğunu Bodrum'da ananesi Merih Pirhasan, dedesi Barış Pirhasan ve annesi Deniz Türkali ile geçirdiğini belirtti.

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Bir zamanlar Bodrum’daydım. Anneannem Merih Pirhasan, dedem Vedat Türkali ve hep özlediğim annem Deniz Türkali hayatımın insanlarıydı. Ne güzel bi çocukluk geçirdim onlar sayesinde. Ne şanslıyım. Şimdi 'umarım' diyorum benim sesim de birilerine iyi geliyordur. Umut her zaman yaşama bağlar" notunu yazdı.

Zeynep Casalini: Umut her zaman yaşama bağlar

Mine Tugay: EsneSosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fahriye Evcen'den karantina pozu

Fahriye Evcen'den karantina pozu

Emrah’tan corona virüs paylaşımı

Emrah’tan corona virüs paylaşımı

Hayal Köseoğlu evinin bahçesinde dans etti

Hayal Köseoğlu evinin bahçesinde dans etti

Göksel: Yarının perşembe olduğuna emindim

Göksel: Yarının perşembe olduğuna emindim

Sıradaki Haber