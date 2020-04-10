Zeynep Casalini: Umut her zaman yaşama bağlar

10 yıldır Bodrum'da yaşayan, bir ayağı da işleri için İstanbul'da olan Zeynep Casalini, çocukluğunu Bodrum'da ananesi Merih Pirhasan, dedesi Barış Pirhasan ve annesi Deniz Türkali ile geçirdiğini belirtti.

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Bir zamanlar Bodrum’daydım. Anneannem Merih Pirhasan, dedem Vedat Türkali ve hep özlediğim annem Deniz Türkali hayatımın insanlarıydı. Ne güzel bi çocukluk geçirdim onlar sayesinde. Ne şanslıyım. Şimdi 'umarım' diyorum benim sesim de birilerine iyi geliyordur. Umut her zaman yaşama bağlar" notunu yazdı.