Barbie Schiffer

Zaman ona hiç dokunmamış gibi görünüyor olsa da, dünyanın en meşhur süpermodellerinden biri olan Claudia Schiffer, bu yaz 50’nci yaşını kutladı. Hâlâ modelliğe başladığı ilk yıllardaki kadar güzel görünüyor, 1000’den fazla dergi sayısının kapak kızı oluşuyla Guinness Rekorlar Kitabı’ndaki rekorunu elinde tutuyor ve özgün stiliyle modaseverler tarafından takip edilmeye devam ediyor. 1987 yılında Düsseldorf’ta bir gece kulübünde eğlenirken keşfedilen ve ‘süpermodel’ kavramının doğduğu ‘90’larda Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford gibi isimlerle birlikte moda tarihinin en görkemli dönemlerinden birinde zirveye oturan Schiffer’ın şimdi hayranlarına eğlenceli bir haberi var.



Çocukken Barbie ile oynamayı çok sevdiğini söyleyen ve Barbie ile ilk işbirliğini 2017 yılında yapan Alman model, 50’nci doğumgünü şerefine iki yeni Claudia Barbie’si ile karşımızda. Üstelik mini Claudia’ların giydiği kıyafetler de çok özel.









“Claudia süpermodel kelimesinin tam karşılığı”

Claudia Schiffer’ın çarpıcı stilinden ilhamla hazırlanan bu iki Barbie, moda efsaneleri Donatella Versace ve Balmain’in kreatif direktörü Olivier Rousteing’in tasarladığı kıyafetlerin minyatür versiyonlarını giyiyor. Elbette Schiffer, her iki kıyafeti de daha önce giydi. “Bu elbiseler onları ilk giydiğimde moda dünyasında önemli bir etki yarattı” diyen süpermodel, mavi Versace elbiseyi markanın 1994 yılındaki sonbahar defilesinde giymişti.



Donatella Versace de, verdiği bir röportajda Claudia’nın podyuma adım attığı ilk yıllardan bahsediyor, “sarı saçları ve masum yüz ifadesiyle Barbie’nin vücut bulmuş hali gibiydi” diyor. Claudia Barbie’sinin giydiği siyah Balmain elbise ise modelin 2016’daki Balmain kampanyasında giydiği elbisenin aynısı. Zaten kalın bir kemerle beli saran makrome elbiseyi en az onun kadar iyi taşıyabilecek tek model herhalde Barbie’dir… Schiffer için “O, süpermodel kelimesinin tam karşılığı. Uzun yıllardır kendine has stili ve güzelliğiyle milyonlarca insana ilham veriyor ” diyen Olivier Rousting, Claudia ile çektiği Balmain kampanyasının kendisi için unutulmaz olduğunu da ekliyor sözlerine.



Lagerfeld’in gözdesiydi









Claudia Schiffer’ın tasarımcılarla olan yakınlığından bahsetmişken, Karl Lagerfeld’i anmadan olmaz. Çünkü Claudia, ‘90’lı yıllardaki çetin süpermodel rekabetine rağmen Lagerfeld’in hem ilham perisi hem de favori modeliydi. Defalarca Chanel podyumuna çıkan ve hatta o defilelerin sonunda özel Chanel gelinliğini giyip Karl Lagerfeld ile birlikte selam veren model, bu defileleri kariyerinin dönüm noktası olarak tanımlıyor.