Beyazperdenin yeni yıl ruhunu çağırın

Işıkları yanıp sönen cam ağacının belli belirsiz ışıltısıyla aydınlanan odanızda, geyikli çoraplarınızla ısıttığınız ayaklarınızı uzatmanın, kahve ya da sıcak çikolata eşliğinde yeni yılı umutla beklemenin en keyifli yollarından biri karlı bir sabaha uyanılan Noel filmleri izlemek kuşkusuz. Sayısız seçenek arasında seçim yapmaya çalışırken işinizi kolaylaştırmak için klasiklerden animasyona uzanan renkli bir seçki hazırladık.

“Noel Gecesi Kabusu” (1993)



Tim Burton fanatiklerinin onlarca defa izlediği, eğer şimdiye kadar izlemediyseniz karantinanızı şenlendirecek bir başyapıt adeta “Noel Gecesi Kabusu”. Müzikal animasyon filmde Cadılar Bayramı kasabasının Balkabağı Kral’ı Jack Skellington, Noel kasabasının ortasına düşer ve hikaye başlar.



“Çılgın Aile Yılbaşı Tatilinde” (1989)



Ünlü komedyen Chevy Chase’i başrolde izlediğimiz film, ailesine hayatlarındaki en eğlenceli yılbaşını vadeden Clark’ın kötü şansının yılbaşı gecesi de peşini bırakmamasıyla eğlenceli bir hal alır. 1989 yapımı film tüm zamanların en sevilenleri arasında.









“Sensiz Olamam” (1944)



Klasikseverlerin kaçırmaması gereken filmlerden biri de dilimize “Sensiz Olamam” adıyla çevrilen “Meet Me In St. Louis”. ‘40’lar Amerikası’ndan görsel bir şölen sunan yapım aile boyu film keyfi arayanlar için keyifli bir seçenek.



“MetropolItan” (1990)



Başarılı bir ilk film örneği olan “Metropolitan” sosyeteden gençlerin bir araya geldiği Noel tatilinde yaşadıkları politik tartışmaların etrafında şekilleniyor. En İyi Özgün Senaryo dalında Oscar sahibi film aynı zamanda ‘90’lar modasını sevenlere de göz kırpıyor.



“Ateşkes” (2005)



Avrupa sineması tutkunlarının radarına girmesi gereken Noel filmlerinden biri kuşkusuz başrollerinde Diane Kruger ve Guillaume Canet’yi izlediğimiz “Ateşkes”. Birinci Dünya Savaşı’nın gürültüsü altında müziğin sesine kulak verenlerin Noel gecesi barışı yaşadıkları film yakın dönem sineması örneklerinden.



“Bir Erkek Hakkında” (2002)



Hugh Grant’i Londralı umarsız, zengin ve çapkın bir adam olarak izlediğimiz film günümüzün en yakışıklı yıldızlarından olan Nicholas Hoult’u da çocuk oyuncu olarak karşımıza çıkarıyor. Bir dostluk hikayesine evrilen film Noel zamanlarının dillerden düşmeyen noel müziğinin telifiyle nasıl bir hayat yaşanabileceğini de ortaya koyuyor!



“Yeni Yıl Şarkısı” (2009)



Charles Dickens’in “Bir Noel Şarkısı” adlı öyküsünden uyarlanan “Yeni Yıl Şarkısı” bir Robert Zemeckis filmi. Başrollerinde Jim Carrey, Colin Firth ve Gary Oldman’ın yer aldığı bu başarılı animasyon, yeni yıl ruhunu sevmeyen Scrooge’un eski iş ortağı Marley’nin hayaletinin onun fikrini değiştirme çabasına odaklanıyor.

“Elf” (2003)

Yetimhanede yaşayan bir bebek olan Buddy’nin Noel babanın çuvalına girmesiyle başlayan hikaye kahramanımızın esasında bir elf olmadığını keşfetmesi ve ailesini bulmak için New York’a gelmesiyle şekillenir. Buddy’nin, New York’ta yaşadıkları en orijinal yeni yıl filmlerinden

birini ortaya çıkarır.

“Şahane Hayat” (1946)

Yönetmenliğini Frank Kapra’nın yaptığı “Şahane Hayat” 1946’dan beri Noel filmi tutkunlarının vazgeçilmezlerinden. Film, kült yapımlar arasındaki yerini alarak ABD’de “kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli” filmler arasına seçilmiş ve Kongre Kütüphanesi’nin “Ulusal Film Arşivi”nde muhafaza edilmesine karar verilmiş.









“Evde Tek Başına” (1990)

Macaulay Culkin, yıllar geçse de hemen herkes için hâlâ yaramaz bir çocuktur. Onu unutulmaz kılansa 1990 yapımı “Evde Tek Başına” filmiyle Altın Küre’de En İyi Erkek Oyuncu adaylığı getiren performansı. Ailesinin kendisini cezalandırması üzerine geceyi çatı katında geçiren Kevin’ın ertesi gün evde tek başına kaldığını fark etmesiyle başlayan hikaye seriye dönüşerek başarısını kanıtladı.