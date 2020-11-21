En eğlenceli ev aktiviteleri

Koronavirüs pandemisinde geride bıraktığımız yaklaşık 9 ayın sonunda yeniden evlere kapanmamızı gerektiren bir sürece girdik. Vaka sayılarındaki artışla beraber restoran ve kafeler yeniden kapatıldı, hafta sonları kısıtlı da olsa sokağa çıkma yasakları tekrar hayatımıza girdi. Evde kalmak konusunda her ne kadar tecrübeli olsak da, bu süreci tüm aile üyeleriyle birlikte daha eğlenceli ve yararlı bir şekilde geçirmenin yollarını yeniden hatırlamakta fayda var. İşte karantina günlerinde evde ailece yapılabilecek aktiviteler:



LEGO Art’ı keşfedin



Merkezine eğlenerek öğrenmeyi koyan, tüm zamanların oyuncağı Lego, yalnızca çocukları değil, yetişkinleri de yaratıcılıklarını keşfetmeye davet eden dünyasıyla evde kaldığımız karantina günlerinin vazgeçilmezi. Dünya kentlerinin önde gelen mimari yapılarından favori Star Wars kahramanınıza, efsane yarış arabalarından tarihi stadyumlara Lego parçalarıyla yaratabileceğiniz sayısız ürünün yer aldığı yetişkin konseptlerine son günlerde bir yenisi daha eklendi: Lego Art. Andy Warhol’un pop-art’ın ikonik eserlerinden birine dönüşen ünlü Marilyn Monroe tablosunu 3341 lego parçasıyla yeniden yaratmanıza izin veren Lego Art konsepti, tabloyu bozup 4 farklı renk kombinasyonuyla yeniden yapmayı da mümkün kılıyor. Geriye şaheserinizi evinizin duvarlarında sergilemek kalıyor.



Yeni nesil oyun setleri



3-6 yaş aralığındaki çocuklar ve eğlenerek onların gelişimine tanık olmak isteyen aileler için üretilen oyun setleri Woppy, karantina günlerinde imdadınıza yetişmeye aday. Woppy’nin uzmanlar tarafından geliştirilen, özel STEM tabanlı oyun müfredatında yapay zeka, yeşil ekonomi, sanat, robotik ve blockchain olmak üzere beş farklı temada sunulan oyun seçenekleriyle çocukların bilişsel ve duygusal becerilerinin gelişimine odaklanıyor.



Play-Doh’dan Aktivite Okulu



Play-Doh rengarenk hamurlarla çocukların hayal gücü ve el becerilerinin gelişimine katkı sağlamakla kalmıyor, şimdi Aktif Yaşam Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen Play-Doh Aktivite Okulu hem çocuklar hem de ebeveynler için eğlenceli ve yaratıcı içerikler sunuyor. Farklı yaş gruplarındaki çocukların ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan ve ebeveynlerin katılımıyla da yapılabilecek içeriklere Play-Doh Türkiye YouTube hesabından ulaşmak mümkün.



Sesine güvenenler için

Evde kaldığımız bugünler, ev eğlencelerinin vazgeçilmezi karaoke partilerini aile sahnenize taşımak için birebir. Son teknoloji karaoke setleriyle, sahne performansına güvenen aile üyelerinize yer açın. Belki de bugüne dek gizli kalmış cevherlerle karşılaşacaksınız.

Yapın ve bozun



Yapbozların çocukların bilişsel gelişimi üzerindeki olumlu etkisi biliniyor. Yetişkinler içinse hafıza ve konsantrasyonu güçlendirmekten stresten uzaklaştırmaya birçok faydası var. Peki tüm aile üyelerinin katkı sunacağı bir yapboz projesine girişmeye ve aile içinde iş birliği ve takım çalışması ruhunu güçlendirmeye ne dersiniz?



Kutu oyunlarının peşinde



Tabu, Monopoly, Jenga, Scrabble, Twister, Trivial Pursuit ve sayısız kutu oyunu, aile içi iletişimi güçlendirecek eğlenceli aktiviteler arasında.



Birlikte kek yapın



Evet, kek! Tüm aile üyelerinin yardımıyla pişen bir kek, evde iş bölümüne dayalı paylaşımcı bir hayat tarzını benimsemek için de eğlenceli bir yol. Üstelik bu yolun sonunda el birliğiyle pişen lezzetli bir kek sizi bekliyor olacak.



