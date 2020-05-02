En yeni moda

Anneler Günü’ne özel



Elle Shoes’un online mağazasında Anneler Günü’ne özel yüzde 50 indirim fırsatı var. Kristal taş ve toka detaylı spor ayakkabılar, evde de rahatlıkla kullanılabilirken, hasır ve bambu espadriller, makrome detaylı sandaletler baharı müjdeliyor.

Saçları parıldasın



Sonsuz sevgi ve fedakarlıkla, adeta saçlarını süpürge ederek bizi bugünlere getiren annelerimiz, saç bakımında da lüksü fazlasıyla hak ediyor. Cilt bakım teknolojilerini saça taşıyan Alterna Caviar Anti-Aging serisi bakım ve şekillendirme ürünlerinden oluşuyor.



En güzel çiçekler onlara



ÇiçekSepeti.com, annelerine süpriz yapmak isteyenleri yalnız bırakmıyor. Kozmetik, spor, elektronik gibi pek çok kategori altında seçenekler sunuyor. Yeni başlayan abonelik sistemiyle de sevdiklerinize haftada, iki haftada veya ayda bir özel aranjmanlar ve mesajlarla taze çiçekler gönderiliyor.



Anneler Günü’ne özel koleksiyon...



Ariş Pırlanta, Anneler Günü’nü zarif ve ışıltılı tasarımlarıyla kutluyor. Anneler Günü Koleksiyonu ve tüm ürünleri www.arispirlanta.com ile tüm Ariş mağazalarında.



Konfordan ödün vermeyin



Anneler Günü kutlamalarının bu sene eve ve sanal ortama taşınması bugünün özel olmayacağı anlamına gelmiyor. Yan yana olamasanız da özel hissettirebileceğiniz hediye seçenekleri Timberland’de. Çevre dostu sneaker Emerald Bay modeli hafifliğiyle öne çıkıyor.



Güzel yüzü ışıldasın



Sephora Collection Ultra Glow Serum, yüzde 97’si doğal kökenli olan içeriğiyle hızla emilme özelliğine sahip. Cildi nemlendirip, parlaklığını artırırken koyu lekeler, kuruluk, ince ve derin çizgiler gibi cilt sorunlarını hedef alıyor.



Kalpten kopan tasarımlar



Mücevher tasarımcısı Ayşe Rodoslu, Anneler Günü’nde kolyeleriyle annesini kalpten bir hediyeyle mutlu etmek isteyenlere sesleniyor. 14 ayar altın üzerine pırlanta ve siyah pırlantanın kullanıldığı tasarımlar yüzde 25 indirimle www.ayserodoslu.com’da satışa sunuluyor.



Mutlu etmek için bir tık yeter



En şık anneler için dünya markası parfümlerden yazlık ayakkabı ve çantalara, stil sahibi aksesuarlardan bahara özel trikolara kadar binlerce hediyeyi Morhipo.com ile

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