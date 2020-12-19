En yeni moda

Spor aşkına



Adidas ve ünlü top model Karlie Kloss, spor giyim koleksiyonu için bir araya geldi. Kloss’un spor, koşu sevgisi ve deneyimlerinden ilham alan adidas x Karlie koleksiyonu turuncunun baskın olduğu renk paletiyle yeni nesil aktif yaşam tarzlarını destekleyen parçalar sunuyor.



Yaşam alanlarına enerji katın

Evde fazlasıyla vakit geçirdiğimiz şu günlerde rengarenk dekoratif ürünler en güzel yılbaşı hediyesi olarak akla ilk gelenlerden. Bella Maison, zarif detaylarla hazırladığı mumlar, şamdanlar ve aksesuarlarla evlerin şıklığını ikiye katlıyor.



Hediye kardeşliği



The Body Shop, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile yaptığı iş birliğiyle hediye setlerinden elde edilen gelirin bir kısmını ev içi şiddet vakalarından etkilenen kadınlara ayırıyor. Hem kendinizi hem de sevdiklerinizi mutlu ederken projeye destek olabilirsiniz.



Yeni yıla tatlı karşılama



Godiva, sınırlı sayıda üretilen Yeni Yıl Koleksiyonu’nda ışıltılı çikolatalardan parıldayan ambalajlara yılbaşının büyüsünü yansıtıyor. Pralin, kare, naps, madlen ya da karışık çikolata çeşitleri özel tasarımlı kutular ve sepetlerde sunuluyor.



Işıltılı saçlar



Kérastase’ın ikonik serisi Elixir Ultime, 10. yılında yenilenen formülüyle ışıltılı saçlar için lüks bir deneyim sunuyor. İkonik seri, marula ve kamelya yağlarıyla zenginleştirilen içeriğiyle saçı derinlemesine besleyip bakım yapıyor.



İndirim fırsatı



Vans, alışverişinizi daha da keyifli hale getirmek için bütün satış noktalarında ve www.vans.com.tr’de geçerli yüzde 40’a varan indirim fırsatı sunuyor.



Ev konforunda yılbaşı



Avva’nın smart casual koleksiyonunda yer alan, rahatlıktan da ödün vermeyen ürünleri yeni yılı ev konforunda karşılamak isteyenler için. Balıkçı trikolar, deri eldivenler, bere ve atkılar da hediye seçenekleri arasında geliyor.



Denizden gelen güzellik



Zade Vital, balık kaynaklı kollajen ve patentli içeriklerle geliştirdiği serisi Marine Kollajeni ile kırışıklıklara karşı içten bir çözüm hedefliyor.



Yeni fitness partneriniz



OPPO, yeni yılda teknoloji meraklılarına özel hediye seçenekleri sunuyor. Kavisli ekrana sahip OPPO Watch’da her biri sesli koçluk desteğine sahip beş egzersiz modu bulunuyor. Fiziksel verilerinizi izleyen akıllı saat yeni fitness partneriniz olabilir.



Erkeklere özel bakım



NUXE, hayatımızdaki erkekleri şımartmak için iki hediye seti oluşturdu. Bu iki setin içerisinde gücünü ağaç özlerindeki aktif içeriklerden alan NUXE MEN cilt bakım koleksiyonunun en sevilen ürünleri yer alıyor.



Kombininizi tamamlayın



Yeni yıl heyecanına eşlik eden FLO, ayakkabıdan aksesuara çok sayıda seçeneği karşınıza çıkarıyor. Koleksiyonda yer alan deri ve rugan çantalarda kahve ve siyah tonlar dikkat çekiyor.