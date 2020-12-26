Evde yılbaşı şıklığı

Büyük bölümü ev kıyafetleri içinde geçen bir yılı geride bırakıyoruz. Evet, evde yalnız bile olsanız kendinizi iyi hissetmek için iyi giyinmeyi ihmal etmeyin dedik, ama sürekli evdeyken giyinmek için motive olmak pek kolay değil. Gelin, evde olduğunuz zamanın çoğunu eşofmanlar içinde geçirmiş olsanız bile yılbaşı gecesinde kendinize bir şıklık yapın ve stil sahibi olmak için hazırlanın. En azından, 2020’nin bitiyor oluşunu kutlamak için buna değer değil mi?

Podyumdaki stilleri sadeleştirin

2020-21 Sonbahar/Kış koleksiyonları kırmızının binbir tonu ve kadife, saten parlak kumaşların, metalik dokuların etkisiyle doğal olarak 31 Aralık akşamına uyumlu. Podyumlardan ilham alarak, beğendiğiniz görünümleri ev için sadeleştirerek giyebilirsiniz. Topuklu ayakkabılar yerine ışıltılı düz babetler, abartılı mücevherler yerine daha minimal kolye ve küpeler, yumuşacık kazaklarla kombinlenen çarpıcı etekler ya da tam tersi, jean üzerine giyilen payetli üstler… Desenleri sevenler, sezonun favorilerinden ekoseyi ve kırmızı renk üzerine konan çiçekleri tercih edebilir.

Alışveriş

Oysho’daki çam ağacı desenli ev botları hem rahat hem de sıcak hissettirir. Fiyatı:229.95 lira



Ne giyerseniz giyin, parlak dudakların sizi anında daha şık göstereceğini unutmayın! Sephora Wild Wishes dudak parlatıcısının ambalajı da yılbaşı süsü şeklinde. Fiyatı: 29.90 lira









Tek parçayla yılbaşı havası yakalamak isteyenler Zara’daki payetli üstlere göz atabilir. İster jeanle ister etekle giyebileceğiniz bu model 269.95 lira



Pilili etekler bu kış da çok moda. Lacoste’taki kırmızı etek hem yılbaşına hem de yılın geri kalanına rahatlıkla uyar. Fiyatı: 749 lira

Stil ipuçları

Yeni yıl şıklığının sırrı detaylarda gizli. Üstelik bu defa ev sahibi de misafir de siz olduğunuza göre, bir partiye gidecek olsanız iddialı görünmekten çekinip denemekten vazgeçeceğiniz her şeyi denemekte özgürsünüz! Kıyafetiniz rahat ve sade olsa da küçük fiyonklar, simli ojeler ve çılgın saç aksesuarlarıyla stilinizi daha eğlenceli hale getirmeyi deneyin.









Evde elbise giyme fikri kulağa pek konforlu gelmiyor olabilir. Oysa genellikle tek bir elbise giymek, farklı parçaları kombinlemekten daha zahmetsiz oluyor. Özellikle tepeden tırnağa pullu, payetli modellerin, giyene kendini çok enerjik hissettirdiği kesin.



Evde kutlanacak bir yılbaşı için kıyafet kuralı yok elbette. Yeter ki giyecekleriniz sizi sıkmasın, içinizdeki ses “Boşver, pijamalara geç” diye fısıldamasın. En azından saatler gece yarısını gösterene kadar! Bu yüzden, amaç tüm geceyi şık geçirmekse kıyafetlerinizin çok dar olmamasına özen gösterin derim.