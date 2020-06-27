İşlevsel maskeler

Maske takılması, koronavirüs sürecinin başından beri gündemin ilk maddelerinden biri oldu. Bulaşma oranını her iki kişinin de takması halinde yüzde 1.5’e kadar düşürdüğü söylenen maskeler günlük hayatımızın bir parçası ve uzun bir süre daha öyle kalacak. Üstelik kapalı alanların yanı sıra sokakta da maske takma zorunluğunun olduğu il sayısındaki artış da bu durumun ne kadar önemli olduğunun göstergesi. Maske artık gerçekliğimiz. Tüm dünyayı kapsayan bu durum, girişimciler için de yeni bir alan oldu. Yüzün büyük bir bölümünü kapattığı iletişim sorunları da yaşadığımız cerrahi maskelere karşı teknolojik özelliği bulunan tasarımlar da ortaya çıktı. İşte bunlardan öne çıkanlar: Maske takılması, koronavirüs sürecinin başından beri gündemin ilk maddelerinden biri oldu. Bulaşma oranını her iki kişinin de takması halinde yüzde 1.5’e kadar düşürdüğü söylenen maskeler günlük hayatımızın bir parçası ve uzun bir süre daha öyle kalacak. Üstelik kapalı alanların yanı sıra sokakta da maske takma zorunluğunun olduğu il sayısındaki artış da bu durumun ne kadar önemli olduğunun göstergesi. Maske artık gerçekliğimiz. Tüm dünyayı kapsayan bu durum, girişimciler için de yeni bir alan oldu. Yüzün büyük bir bölümünü kapattığı iletişim sorunları da yaşadığımız cerrahi maskelere karşı teknolojik özelliği bulunan tasarımlar da ortaya çıktı. İşte bunlardan öne çıkanlar:

Sese duyarlı led ışıklar

İngiltere’de oyun tasarımcısı ve bilgisayar programcısı olan Tyler Glaiel, koronavirüs salgınına karşı takılan maskelerle iletişim kurmakta sorun yaşayan kişiler için sesle aktif olan LED ışıklı maske tasarladı. Bez yüz maskesinde bulunan LED ışıklar, maskeyi takan kişinin konuşma esnasında ağzını oynatmasıyla aktifleşiyor; tıkırtı sesi çıkarınca da gülümseme halini alıyor. Tasarımıyla 30 gün uğraştığı maskeyi satmayı düşünmeyen Glaiel, çoğu donanım ve elektronik mağazasında bulunabilecek parçalarla hazırladığı tasarımının yapılma sürecini blogunda paylaşarak, isteyenlerin kendisinin yapması gerektiğini söylüyor.

Yüz tanıma teknolojisiyle uyumlu

San Francisco’da yaşayan ürün tasarımcısı Danielle Baskin, insanların günlük hayatında artık iyiden iyiye yer edinen maskelerle yüz tanıma teknolojilerini kullanmakta zorlananlar için özel bir tasarım geliştirdi. Face ID gibi yüz tanıma teknolojilerinin kullanılmasına olananak sağlayan maskeler hazırlayan Baskin, faceidmasks.com adlı internet sitesini kurdu. Sistemde yüz özellikleriniz, bozulma olmadan yüz maskelerinin yüzeyine yazdırılan bir görüntüye dönüştürülüyor. Bunun için hesaplamalı haritalama kullanılıyor.

İşitme engellilere özel

Kentucky’de üniversite öğrencisi Ashley Lawrence, işitme engelli ve işitme güçlüğü çeken kişiler için özel yüz maskeleri hazırladı. Facebook’ta yaptığı paylaşımda geleneksel maskelerin ağız kısmı kapalı olduğu için işitme kaybı yaşayan insanlara uygun olmadığını söyleyen Lawrence, ağız üzerinde şeffaf pencere olan maskeler üretti. Lawrence’ın paylaşımı insanların girişiminden övgüyle bahsettiği yüzlerce yorum aldı.

Maskenizi yemekte de çıkarmayın

Kovid-19’un yayılmasının önüne geçmek için dünya çapında alınan önlemlerden biri de ev dışında, özellikle kapalı ve kalabalık alanlarda maske takmak. Peki ya yemek yerken ne yapılabilir düşüncesiyle yola çıkan İsrailli bir grup girişimci, uzaktan kontrol edilebilen, yüze dokunmadan ağzı açmayı sağlayan maske tasarladı. Maskeye bağlı mandal benzeri bir mekanizma, yemeği ağza götürdüğünüz an, maskenin ağız kısmının uzaktan açılmasını sağlıyor. Patent başvurusu yapan girişimciler, seri üretime hazırlanıyor.