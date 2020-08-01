Kidzania İstanbul’da bayram sevinci

Sosyal mesafe, maske, minimum temas ve maksimum hijyen kurallarına dayalı ‘Sağlıklı ve Güvenli KidZania Deneyimi’ni hayata geçiren kurum, bayramı İstanbul’da geçiren çocuklara da gerçek bir bayram vadediyor. Çocukların eğlenerek öğrenme deneyimine güvenle devam edeceği Kidzania İstanbul’da ateş ölçümü ve dezenfeksiyon tedbirlerine ek olarak sosyal mesafe kuralları tüm alanlarda geçerli olacak. Ayrıca, şehrin kapasitesi yüzde 60 düşürülecek ve havalandırma sistemi yüzde 100 taze hava ile beslenerek iklimlendirme sağlanacak. Aktivite için kullanılan meslek kostümleri ise her gün tek bir ziyaretçi tarafından kullanılacak ve gün sonunda dezenfekte edilecek.