Korona günlerinde yoga

Karantina günlerinde evde yapılacaklar listesinin başına yogayı koymak için birçok nedenimiz var. Ekipmana ihtiyaç duymaksızın evde yalnızca vücut ağırlığımızı kullanarak yapabileceğimiz yoga hareketleri, fiziksel olarak güçlenirken zihinsel olarak rahatlamanın en iyi yollarından biri. Araştırmalar, düzenli olarak yapılan yoganın, özellikle stresi azaltma yoluyla bağışıklık sistemini güçlendirmeye katkı sağladığını da gösteriyor. Üstelik tüm hayatımızı dijital araçlar üzerinden yürüttüğümüz bugünlerde, online dersler sayesinde yoga öğrenmek de mümkün. Yoga eğitmeni Zeynep Şensoy, hem YouTube hesabı “Yogadayoga” üzerinden yoga videoları yayınlıyor hem de düzenli olarak online yoga dersleri düzenliyor. Temel yoga pozisyonlarından oluşan bir yogayla tanışma dersini Milliyet Cumartesi okurları için hazırladı. Herhangi bir sağlık probleminiz yoksa evde denemekle kalmayın, dersleri dijital ortamda da takip edin.





1 - Çocuk pozu. Matın ya da halının üzerinde, dizlerimi yere koyup kalçayı topukların üzerine doğru oturtup göğüs kafesimi yere doğru yaklaştırıyorum. Alnımı serbest ve yumuşak bir şekilde yere bırakıyorum. Bu pozda bir iki dakika boyunca nefes alıp vererek bekliyorum.







2 Dört ayak pozu. Çocuk pozundan yukarıya doğru kalkarak el bileklerimle omuz başım aynı hizada ve dizlerim de yerde kalacak şekilde, bakışlarımı ellerime sabitleyerek bekliyorum. Bu hem sırtımı rahatlatacak hem de kollarımın kuvvetlenmesine kapı açacak.







Şensoy, “Bu hareketleri, her pozda 10’ar nefes duracak şekilde gün içinde farklı zamanlarda tekrarlamak rahatlamanıza ve tutulmalardan kurtulmanıza yardımcı olacak” diyor.



3 Aşağı bakan köpek pozu. Dört ayak pozisyonundan dizlerimi yerden kaldırıp kalçayı da yukarı doğru göndererek ulaşıyorum. Göğüs kafesimi ve karnımı, üst bacaklarıma doğru yaklaştırmaya çalışarak ters V şeklini alıyorum. Bu pozisyonda durmak hem omuriliği uzatıyor ve rahatlatıyor, kolları kuvvetlendiriyor, bacakların arkasını açıyor hem de ters bir duruş olduğu için mide kapakçığını ve kalp kapakçığını da tersine çevirdiğinden bütün sistemi rahatlatan şifalı bir ters duruş.





4 Aşağı bakan köpek pozisyonundayken ileriye doğru iki büyük adımla yürüyüp bedenimi öne doğru katlıyorum. Bu şekilde kuyruk sokumumuz ve omuriliğimiz çok rahatlayacaktır.









5 - Ayak tabanlarımı yerde kuvvetli bir şekilde hissederek katlanma pozisyonundan yukarı doğru yükseliyorum. Kollarımı yukarı doğru kaldırıyorum ve sanki yukarıda kocaman bir topu tutacakmışcasına, kollarımı düz bir şekilde tutarak yukarıya doğru uzuyorum. Bütün vücudu rahatlatacak, aynı zamanda üst bedeni esnetecek bir pozisyon.







6 - Sırt üstü uzanıyorum, kolları iki yana doğru helikopter kollar gibi açıp dizleri karnıma doğru çekiyorum.







7 Dizleri karnıma doğru çektikten sonra dizlerin ikisini birden sol tarafa doğru deviriyorum. Bakışlarımı ise sağ elimin parmak uçlarına gönderiyorum. Böylece bedenim, omuriliğim büyük bir burkulma içine girerek çok rahatlıyor.







8 - Önceki pozun tam tersi. Bu kez dizlerimi sağ tarafa devirirken bakışlarımı sol elimin parmaklarında sabitliyorum. Böylece bedende iki taraflı bir burkulma yaratmış oluyorum.









9 - Dizleri karnıma doğru çekiyorum. Göğüs kafesimi, omzumu ve alnımı diz kapaklarıma yaklaştırmaya çalışıyorum. Küçük bir öne doğru eğilmeyle iç organlarıma küçük bir masaj sağlıyorum.







10 Şavasana dediğimiz en son dinlenme amaçlı aldığımız poz. Kolları, bacakları, matın ya da halının üzerine bırakarak gözlerim kapalı, burundan nefes alıp vererek sakin bir şekilde kalıp bedenimi iyice dinlendiriyorum.







Yüz yogası da var



Zeynep Şensoy, aynı zamanda yüz yogası eğitimleriyle de tanınan bir isim. “Sporla nasıl kaslarımızı çalıştırıp kan dolaşımımızı hızlandırıyorsak yüz yogası da yüz kaslarımızı çalıştırıp kan dolaşımımızı hızlandırmayı, böylece daha sıkı bir cilde sahip olmamızı sağlıyor” diyor.







