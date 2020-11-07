Sanatı eve taşıyan sezon

Bu yıl 21. sezon açılışını yapan İş Sanat, pandemi önlemleri kapsamında tüm etkinliklerini dijital platformlara taşıyor. Besteci ve orkestra şefi Serdar Yalçın yönetimindeki İstanbul Ensemble konseriyle önceki akşam açılış yapan yeni sezon programında, klasik müzik konserlerinden masal tiyatrosuna, sanal sergilerden hikaye ve şiir dinletilerine çok sayıda etkinlik yer alıyor. Konser ve etkinliklerin tamamı, İş Sanat’ın sosyal medya hesapları üzerinden ücretsiz izlenebilecek ve sezon sonuna kadar erişime açık olacak. Yeni sezonun hazırlık sürecini ve programın öne çıkanlarını İş Sanat’ın Sanat Yönetmeni Defne Turaç’la konuştuk.



Yeni sezon çevrimiçi etkinliklerle başlıyor. Aslında geçen sezon mart ayından itibaren yaklaşık iki buçuk ay devam eden bir dijitalleşme pratiğiniz de olmuştu. Bu süreç size neler öğretti?



Evet, en son konserimizi Richard Bona ile yapmıştık. Aynı gün Dünya Sağlık Örgütü’nün Kovid-19 pandemisini ilan etmesiyle birlikte sezonun geri kalan etkinliklerini konser salonumuzda gerçekleştirme imkanımızın kalmadığını görerek sahnemizi izleyicilerimize kapattık. Bununla birlikte, 19 Mart tarihinden itibaren mayıs sonunda 74 günlük bir maratonla 400’ü aşkın içeriği sosyal medya hesaplarımızdan “Evde Sanat Zamanı” başlığı ile yayınladık. Evde kayıt yapma konusunda sanatçıların göstermiş olduğu iş birliği ve sanatseverlerden almış olduğumuz olumlu geri bildirim dönemin zorlukları içerisinde bizim için büyük mutluluk oldu. Canlı konserlerin yerini tutmasa da kesintisiz bir biçimde sanatçı ile sanatseveri buluşturacak bir platform oluşturabilmenin önemli olduğunu gördük. İzleyici kitlemiz de çevrimiçinin imkânlarıyla sınırları aştı.











Etkinliklerin dijital platformlara taşınacak olması programı oluşturma sürecinde neleri gözetmenizi gerektirdi?



Kovid-19 salgınının getirdiği yeni şartlar yaratıcı sektörleri küresel ölçekte diğer pek çok sektörden daha fazla zorladı. Pandemi koşulları başta sanat emekçileri olmak üzere sanatçısından izleyicisine herkesi etkisi altına aldı. Biz de yeni sezonumuzda dönemin beraberinde getirdiği zorluklarla mücadelede dayanışmanın önemini dikkate alarak ülkemizin sanatçılarından oluşan bir program oluşturmayı tercih ettik. Bizim için sezonun dijital olarak yayınlanması, izleyicilerimizin alkışlarını özlemenin dışında bir fark yaratmıyor. Önceki sezonların heyecanı ve özeniyle hazırladığımız yeni programımızda klasik müzikten caz konserlerine, edebiyat etkinliklerinden, Türk halk ve Türk sanat müziğine uzanan zengin bir içeriği sanatseverlerin beğenisine sunacağız. Kaydını salonumuzda seyircisiz olarak gerçekleştirdiğimiz konserlerimizde sanatçılarımızın ve teknik çalışanlarımızın sağlıkları için gerekli her türlü tedbiri almaya gayret ettik. Örneğin; maske ile çalabilen müzisyenlerimiz maske ile çalarken nefesli enstrümanların önüne pleksi koruyucular yerleştirdik. Sahne üzerinde ve sahne arkasında güvenli ve sosyal mesafeli bir çalışma ortamı yaratmaya gayret ettik.



Salgının gidişatına göre fiziki etkinliklere de yer vermek söz konusu olacak mı?



Bu sezon etkinliklerimizi seyircisiz olarak sahnemizde kayda alıyoruz. Sanatçılar ve teknik personel sahnede buluşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ancak izleyicilerimiz ve alkışları olmadan hep eksiğiz. Elbette pandemi koşullarının elverdiği ilk fırsatta programımızda bulunan etkinliklerimizi seyircilerimize açmayı çok isteriz.



Evlere kapandığımız pandemi döneminde sanatsal etkinlik ve içerikler birçoğumuz için adeta can simidi oldu. Bu dönem etkinliklere gösterilen ilgi ve aldığınız tepkiler, size neler düşündürdü?

Her şeyden önce ben de bir sanatsever olarak “Evde Sanat Zamanı” başlığıyla yaptığımız yayınları zevkle izledim, moral buldum. Ayrıca izleyicilerimizden bize ulaşan mesajlar da bu duygularımda yalnız olmadığımı gösterdi. Çevrimiçi konserler canlı konserlerin yerini elbette tutamaz. Ancak koşulların canlı performanslara elvermediği dönemlerde de bu çevrimiçi performanslar hepimizi ortak duygularda buluşturabildi.



“Her etkinliği çok severek seçtik”



Yeni sezon, farklı dallardan pek çok sanat etkinliğine sahne olacak. Programın kaçırılmaması gereken etkinlikleri olarak neleri tavsiye edersiniz?



Program içerisinde tercih yapmamı gerektiren bu soru röportajlarda beni hep çok zorlamıştır. Programdaki her etkinliği çok severek seçtik, birini diğerine göre tercih edebilmek müzik zevki ile açıklanabilir. Sosyal medya hesaplarımızdan erişebilecek olan bütün etkinliklerimize sanatseverlerin zaman ayırabilmesini dileyerek 5 Kasım’da yayınladığımız Serdar Yalçın yönetimindeki açılış konserimiz İstanbul Ensemble’ın yorumlayacağı erken dönem klasik repertuvarı özellikle kaçırmamalarını tavsiye ederim. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız “İş Sanat Masal Tiyatrosu” serisini ve Sait Faik Hikâyeleri ile başlayacak olan şiir ve hikaye dinletilerini de tavsiye ederim. Etkinliklerin yayın tarihleri ve tüm detaylara internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşılabilir.

Kasım ayında neler var?



İş Sanat Masal Tiyatrosu



Çocuklar masalların büyülü dünyasını İş Sanat ile yeniden keşfedecek. Lerzan Pamir yönetmenliğindeki “İş Sanat Masal Tiyatrosu, 8 ve 15 Kasım pazar günleri saat 15.00’te “Kırmızı Başlıklı Kız”la başlayıp 22 ve 29 Kasım’da yine aynı saatte “Hansel ve Gretel”le devam edecek.



Genedos



Ana akım cazdan modern parçalara uzanan zengin bir repertuvara sahip “Genedos”, 24 Kasım saat 20.30’da sezonun ilk caz konserine imza atacak. Kontrbasta Ozan Musluoğlu, saksafon ve flütte Serdar Barçın, piyano ve vokalde Eylül Ergül ve davul ve vokalde Çağla Karaali yer alıyor.

Şiir ve Hikâye Dinletisi



İş Sanat’ın gelenekselleşmiş şiir ve hikâye dinletileri yeni sezonda dijital platformlar üzerinden devam ediyor. Atilla Birkiye’nin hazırladığı, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı, Türk edebiyatının usta kalemlerinden eserlerin yer aldığı dinleti serisi 9 Kasım pazartesi akşamı saat 20.30’da Sait Faik Abasıyanık’la başlayacak. Nâzım Hikmet, Gülten Akın, Attila İlhan gibi isimlerle sezon boyunca devam edecek.



Milli Reasürans Oda Orkestrası



Şef Hakan Şensoy’un yönetimindeki Milli Reasürans Oda Orkestrası, İş Sanat’ın 21. sezonuna, gerçekleştireceği 5 konser ile konuk olacak. İlki 12 Kasım perşembe akşamı saat 20.30’da.

Okuma Tiyatrosu

İş Sanat’ın ilk kez geçtiğimiz mayıs ayında düzenlediği Okuma Tiyatrosu, yeni sezonda yeni eserlerle devam ediyor. 18 Kasım çarşamba akşamı saat 20.30‘da Shakespeare’in ünlü eseri “Romeo ve Juliet” ile başlayacak etkinlik, 25 Kasım’da aynı saatte “12. Gece”yle devam edecek.



Parlayan Yıldızlar



Parlayan Yıldızlar serisinden tanıdığımız genç çellist Poyraz Baltacıgil, 17 Kasım salı akşamı piyanist Barış Büyükyıldırım’ın eşliğinde bir resital verecek. Sezon boyunca Iraz Yıldız, Demirhan Gökbudak, Ferhat Can Büyük gibi genç sanatçılar bu seride yer alacaklar.



Özel konserler



Türk halk müziğinin yeni nesil sanatçılarından Coşkun Karademir ve pop müziğin sevilen sesi Buray, İş Sanat’a özel hazırladıkları bir konserle 20 Kasım cuma akşamı saat 20.30‘da dinleyiciyle buluşacak.