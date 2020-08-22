Yazın göz bebeği: Kaftan

Tarihsel olarak, bizim kültürümüzün en değerli ve kullanışlı giysilerinden biridir kaftan. Tabii yalnızca Osmanlı padişahlarının el işçiliğiyle, altın telli şeritlerle hazırlanan paha biçilmez kaftanlarından söz etmiyorum. Halk arasında giyilen dümdüz kaftanlar için de aynı şey geçerli ve 2020 İlkbahar/Yaz sezonu, kaftanı Elie Saab, Oscar de la Renta, Alberta Ferretti, Etro gibi en lüks modaevlerinin koleksiyonlarına bile sokmayı başarmışken, onlara yeniden hak ettiği değeri vermenin tam zamanı. “Ne giysem” derdini hem gündüz hem de gece için tek hamleyle ortadan kaldıran, sıcaklarda bunaltmayan ve her vücut tipine kolayca uyum sağlayan kaftanlar, bu yaz klasik etnik havasını koruyor ve modern dokunuşlarla biraz da gençleşiyor. Çiçek desenleri, insanın içini açan renk seçenekleri ve zarif işlemeleriyle yeniden hayatımıza giren kaftanlara bir de şimdi bakın.

Hangisi kaftan? Hangisi tunik?

Kaftanın kökeni Mezopotamya’ya dayanıyor. Uzun ya da kısa kollu olabilen, ama mutlaka diz hizasının altında biten kaftanlar genellikle ipek ya da keten türü kumaşlardan yapılır; işleme, taş, püskül gibi detaylarla zenginleştirilir. Kökeni Antik Roma’ya dayandığı bilinen tunik ise genellikle diz hizasında ya da dizin üzerinde bitiyor; kaftanın aksine olabildiğince sade oluyor. Her ikisine de benzeyen bir diğer giysi türü de Mısır kökenli “djellaba”. Djellaba ise genellikle erkekler tarafından giyilen, sıcaklarda şapka yerine kullanılacak kapüşonu da olan uzun ve dökümlü kıyafetin adı.











Taylor’ın favorisiydi

‘60’lı ve ‘70’li yıllarda kaftanları çok seven pek çok Batılı ünlü var. Örneğin o yıllarda en önemli ilham kaynağı olarak Marakeş’i gören ve kaftanları hem kendisi giyip hem de lüks modanın içine sokan Yves Saint Laurent ya da dönemin ABD first leydisi Jackie Kennedy. Ancak hiç kuşkusuz hayatı boyunca kaftanlardan vazgeçmeyip onları en iyi biçimde taşıyan isimlerin başında Elizabeth Taylor geliyor.











Stil ipuçları

Her haliyle yeterince çarpıcı olabilen kaftanlarla olabildiğince az aksesuar kullanın. Uzun, ince kolyeler, bir çift halka küpe, minik bir çanta ve düz sandaletler yeter de artar bile.

Kaftanınızın yerleri süpürmesi şart değil. Eğer boyunuzun olduğundan daha kısa görünmesini istemiyorsanız bilekte biten modelleri tercih edin.

Şifon, ipek gibi ince ve uçuş uçuş malzemelerden tasarlanan kaftanlar geceye çok yakışıyor. Ancak plajda giyip akşama da aynı kaftanla devam edecekseniz keten, pamuklu gibi çabuk kuruyan ve leke tutmayan modeller daha kullanışlı olur.

Sarı, turuncu, pembe ve yeşilin parlak tonları yaz kaftanlarında çok iyi duruyor. Siyah ve beyazdan vazgeçemiyor olsanız da söz konusu kaftan olunca bu renklere şans verin.







