13 kadını çekiçle katletti... Seri katil koronadan öldü!

70'li yıllarda İngiltere'de korku imparatorluğu kuran seri katil Peter Sutcliff, 13 kadını korkunç şekilde öldürmüştü.

1975-1980 arası 13 kadını çekiç, bıçak ya da tornavidayla hunharca öldüren Sutcliffe, hapishanede yakalandığı koronavirüs nedeniyle öldü.

13 kadını katleden ve bunların dışında 9 kadına daha saldırdığı bilinen Peter Sutcliff, iki hafta önce de kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

1981 yılında tutuklanana kadar İngiltere'nin kabusu olan cani, kaldığı maksimum güvenlikli Frankland hapishanesi yakınındaki Kuzey Durham Üniversite Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi görmeyi reddetmişti.

Şeker hastalığı bulunan ve 2014 yılında fıtık ameliyatı geçiren seri katilin sağlığı yıllar içerisinde kötüye gitmişti.

"Çok fazla zamanı kalmadığını" düşünen ve yıllardır kendi cenazesini planlayan psikopat katil, 1981 yılında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Peter Sutcliffe'in polise verdiği ifadede "Ben sadece sokakları temizliyordum" dediği ileri sürülmüştü.