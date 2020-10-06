MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri 15,7 milyon dolara satıldı ama uzmanlar 'ucuza gitti' diyor
ABONE OL
06.10.2020 - 12:39 |

15,7 milyon dolara satıldı ama uzmanlar 'ucuza gitti' diyor

2018'de Kanada'daki bir madende bulunan 271 karat elmastan kesilen pırlanta, Hong Kong'da internet üzerinden yapılan bir müzayedede 15,7 milyon dolara satıldı.

15,7 milyon dolara satıldı ama uzmanlar 'ucuza gitti' diyor

Hong Kong'da internet üzerinden yapılan bir müzayedede 102 karatlık nadir bir pırlanta 15,7 milyon dolara satıldı.  Uzmanlar, sahibinin rezerv fiyat (satıcının kabul edeceği asgari fiyat) koymaması nedeniyle, pırlantanın "ucuza gittiğini" söylüyor.

Tarihte ilk kez bir pırlanta bu şekilde satılıyor. Pırlanta, 2018'de Kanada'daki bir madende bulunan 271 karat elmastan kesilmişti.

Şimdiye kadar müzayedelerde aynı kalitede ve 100 karattan büyük olan yedi taş satıldı. Müzayedeyi düzenleyen Sotheby's şirketi, pırlantanın "kusursuz" olduğunu belirtti.

Şirketin açıklamasında "(Taşın) ne kadar nadir ve güzel olduğunu mübalağa etmek zor" denildi.

İnternet üzerinden pırlanta satan 77 Diamonds adlı şirketin genel müdürü Tobia Kormind, alıcının "pırlantayı ucuza kapattığını" söyledi.

Kormind, "Satıcı cesur davranıp rezerv fiyat koymadı ve bedelini ödedi" dedi.

KIZININ ADINI VERDİ

13 cent'ten satışa çıkarılan pırlantayı müzayedeye telefonla katılan özel bir koleksiyoncunun aldığı bildirildi. "Maiko" adlı bir kızı olan bu kişinin pırlantaya "Maiko Star" adını verdiği açıklandı. Aynı kişinin geçen yıl aldığı başka bir pırlantaya da büyük kızını Manami'nin adını verdiği belirtildi.

2017'de 163 karatlık pırlantası olan bir kolye, Cenevre'de 33,7 milyon dolara satılmıştı.

Angola'da 404 karatlık bir taştan kesilen pırlanta, şimdiye kadar bir müzayedede satılan en büyük pırlanta olarak kayıtlara geçmişti. Pırlantayı alan kişinin adı açıklanmamıştı.

Aynı yıl, 19 karattan küçük nadir pembe bir pırlanta 42,3 milyon dolara satılmıştı.

Pırlanta karat başına (2,6) en yüksek fiyata satılan değerli taş rekorunu kırmıştı.

Kaynak: BBC Türkçe

Mezgit diye balon balığı mı satılıyor?Balıkçıların ağlarını dahi parçalayan Kızıldeniz kökenli istilacı tür balon balığının Antalya'da tezgahlarda satışa sunulduğu iddiası, vatandaşı tedirgin etti. Balığın tezgahlarda satışının yasak olduğunu belirten balıkçılar ise fletosu çıkarılan balon balığının, mezgit balığıymış gibi poşetler içinde sokak aralarında satıldığını iddia etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Başkan Böcek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Başkan Böcek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Akılalmaz olay! Sahte müfettişler iş yerlerini basıp...

Akılalmaz olay! Sahte müfettişler iş yerlerini basıp...

PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu yıl yüz yüze eğitime üniversiteler de geçecek mi?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu yıl yüz yüze eğitime üniversiteler de geçecek mi?

Sıradaki Haber