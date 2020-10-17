58 yıl sonra yeni ipuçları

Yeni çekilen bir belgeselin, Hollywood’un efsanevi yıldızı Marilyn Monroe’nun 1962’de “intihar” olarak kabul edilen ölümünde “olası faillerin çemberini daraltan” yeni bilgileri açığa çıkaracağı bildirildi. “Cold Case: History” (Faili Meçhul: Tarih) adlı belgeselin, 20’nci yüzyılın en ünlü sinema oyuncularından Marilyn Monroe’nun yıllardır komplo teorilerine konu olan ölüm nedenini yeniden masaya yatırdığı belirtildi. Belgeselde, Monroe’nun cinayet kurbanı olduğuna dikkat çekileceği ifade edildi.



Adli tıp katkısıyla



Belgeselin prodüksiyon şirketi ZDF Enterprises’ın Başkan Yardımcısı Ralf Rueckauer, “Bu belgesel dizisi, her bölümün bir sırrı çözdüğü heyecan verici bir yolculuk olacak” dedi. Belgeselin Marilyn Monroe’nun mafya intikamına ya da bir CIA suikastına kurban gittiğine dair teorilere odaklanacağı belirtildi. Son teknoloji adli tıp kullanarak çekilmeye başlanan “Cold Case: History” belgesel dizisi için oyuncunun ölümüyle ilgili yeni ipuçlarına ulaşıldığı bildirildi. Story House Production, ZDF ve Arte’nin yapımcılığını üstlendiği belgeselin bu yıl gösterime gireceği açıklandı.



Bitmeyen şüpheler



ABD’nin Los Angeles kentindeki evinde 5 Ağustos 1962’de ölü bulunan Marilyn Monroe’nun (36) cesedinin çevresinde depresyon tedavisi için kullandığı boş ilaç şişeleri bulundu.

Los Angeles polisi, kısa bir soruşturmanın ardından yıldızın ölümünün “aşırı dozda sakinleştirici ilaçlardan kaynaklandığı” sonucuna vardı ve Marilyn Monroe’nun hayatını yitirmesi “olası intihar” olarak açıklandı.

Ancak, Monroe’nun cesedine ilk ulaşanlardan olan polis Jack Clemmons’ın olay yerindeki objelerin kendisi gelmeden önce değiştirildiğine inandığını söylemesi, aktrisin ölüm sebebiyle ilgili çeşitli iddiaların gündeme gelmesine neden oldu.

Bir komplo teorisine göre, otopsi sonucunda Marilyn Monroe’nun midesinde bulunamayan ilaçlar onun FBI, CIA veya kendi hizmetçisi tarafından öldürülüp örtbas edildiğini gösteriyor.

1975 yılında Anthony Scaduto adındaki gazeteci, Monroe’nun her ikisiyle de ilişki yaşadığı iddia edilen dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy ile kardeşi Robert F. Kennedy tarafından öldürtüldüğünü ve devlet sırlarını sakladığı kırmızı bir defteri olduğunu iddia etti.

Son olarak bu yılın başında özel dedektif Becky Aldrige, Kaliforniya Üniversitesi’nin kütüphanesinde saklanan ve 2039’a kadar halka açılmamak üzere mühürlenmiş “Box 29” adlı kutunun içindeki belgelerin psikiyatrist Dr. Ralph Greenson’un Monroe’yu öldürdüğünü kanıtlayacağını öne sürdü. Aldrige, belgelerin sahibi olan Greenson’un Monroe’yu Kennedy kardeşlerle olan ilişkisini ifşa etmekle tehdit ettikten sonra ilaç vererek öldürdüğünü öne sürüyor.

Monroe’nun ölüm belgesinden “olası intihar” ifadesinin çıkarılmasını ve ölümün cinayet olarak yeniden soruşturulmasını isteyen bir dilekçeyi yetkili makamlara veren Aldrige, başsavcıdan bugün hayatta olan ve hiçbir zaman ifade vermesi istenmeyen ancak Monroe’nun son nefesine kadar yanında olan iki kişiyle konuşmasını istedi. Söz konusu iki kişi daha sonra Beverly Hills Polis Departmanı şefliğine terfi eden çavuş Marvin Iannone ve Monroe’nun bir dönem ortadan “yok olan” arkadaşı Patrica Newcomb. O dönem ikisinin de şüpheli davranışlarda bulunduğunu söyleyen dedektif, “Onlarla konuşmak için zaman azalıyor, çünkü Iannone şu an 83, Newcomb ise 88 yaşında” dedi.





Marilyn Monroe’nun ölü bulunduğu odada depresyon ilaçları vardı.