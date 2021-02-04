04.02.2021 - 08:58 | | DHA
95 yaşındaki adam, para meselesi yüzünden bir kişiyi öldürdü
ABD’de 95 yaşındaki Okie Payne, kendisine borcu olduğunu belirttiği kaldığı yaşam merkezinin çalışanını silahla vurarak öldürdü.
Colorado'nun Lafayette ilçesindeki bir yaşam merkezinde yaşayan Okie Payne, alacağı olduğunu iddia ettiği bir merjkez çalışanını silahla vurarak öldürdü.
Lafayette Polis Departmanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Payne’nin gözaltına alındığını, vurulan çalışanın ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yaşam merkezi yetkilileri yaşananlar nedeniyle üzgün olduklarını ifade etti.
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