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04.02.2021 - 08:58 | | DHA

95 yaşındaki adam, para meselesi yüzünden bir kişiyi öldürdü

ABD’de 95 yaşındaki Okie Payne, kendisine borcu olduğunu belirttiği kaldığı yaşam merkezinin çalışanını silahla vurarak öldürdü.

95 yaşındaki adam, para meselesi yüzünden bir kişiyi öldürdü

Colorado'nun Lafayette ilçesindeki bir yaşam merkezinde yaşayan Okie Payne, alacağı olduğunu iddia ettiği bir merjkez çalışanını silahla vurarak öldürdü.

Lafayette Polis Departmanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Payne’nin gözaltına alındığını, vurulan çalışanın ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşam merkezi yetkilileri yaşananlar nedeniyle üzgün olduklarını ifade etti.

Bariyerlerin ok gibi saplandığı otomobilde iki kişi yaralandıKüçükçekmece, Basın Ekspres Yolu Bakırköy istikametinde seyir halindeki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Bariyerlerin ok gibi saplandığı otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşı yaralandı.
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