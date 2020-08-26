ABD ile SDG arasındaki petrol anlaşmasına kınama

Türkiye, Rusya ve İran tarafından önceki gün İsviçre’nin Cenevre kentinde başlayan Suriye Anayasa Komitesi’nin üçüncü toplantısı marjında yapılan istişarelere ilişkin ortak açıklama yayınlandı. Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün yanı sıra komşu ülkelerin milli güvenliğine de halel getirecek ayrılıkçı gündemlere karşı durma yönündeki kararlılıkların yinelendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivillerin ve sivil altyapının korunmasını sağlarken, DEAŞ, Nusra Cephesi ve El Kaide veya DEAŞ bağlantılı tüm diğer bireyler, gruplar, teşebbüsler ve oluşumlar ile BM Güvenlik Konseyi tarafından terörist olarak tanımlanan diğer grupların tamamen ortadan kaldırılması amacıyla aralarındaki iş birliğini sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır. Suriye Arap Cumhuriyeti’ne ait olması gereken petrol gelirlerine yasa dışı şekilde el konulmasına ve transfer edilmesine yönelik itirazlarını beyan etmişlerdir. Bu bağlamda, ABD lisanslı bir şirket ile gayrimeşru oluşum arasında, söz konusu oluşumun ayrılıkçı gündeminin bir parçası olarak yapılan yasa dışı petrol anlaşmasını kınamışlardır.”



