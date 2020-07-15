ABD karantinaya geri dönüyor!

Bir haftadır her gün 60 binden fazla yeni vakanın tespit edildiği ABD’de 2’nci dalga riskiyle karşı karşıya olan Kaliforniya eyaletinde sıkı karantina tedbirleri yeniden uygulanmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta salgının başlangıcından bu yana en ölümcül iki gününün yaşanması, son iki hafta içerisinde ise vaka sayılarında yüzde 20 artışın meydana gelmesi nedeniyle kısıtlamaların tekrar yürürlüğe sokulduğu belirtildi.

Erken aldığı tebirler nedeniyle salgının başlangıcında övgüler alan Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, kısıtlamaların esnetilmesinin ardından işlerin kötüye gitmesi üzerine tüm barlara kepenk indirmeleri yönünde talimat verdi. Eyalette alışveriş merkezleri, restoranlar, tiyatro ve sinemalar da bir kez daha süresiz olarak kapatıldı. Günlük yeni vaka sayısının 8.211 olduğu Kalifornia’da toplam vaka sayısının 320 bine, ölü sayısının ise 7.017’ye çıktığı belirtildi. Dünya genelindeki koronavirüs kaynaklı ölümlerin çeyreğini oluşuran ABD’de ise toplam vaka sayısı 3.3 milyona, ölü sayısı ise 135.615’e ulaştı.

5.4 milyon ABD’li sigortasını kaybetti

Yeni bir analiz, ABD’de şubat ve mayıs ayları arasında, Kovid-19 nedeniyle yaşanan iş kayıpları nedeniyle tahmini 5.4 milyon Amerikalının sağlık sigortasını kaybettiğini ve salgına karşı savunmasız hale geldiğini ortaya koydu. New York Times gazetesinde yayınlanan çalışmada, üç ay boyunca, normalde bir yılda yaşanan sigorta kayıplarından daha fazla kaybın yaşandığı belirtildi.

Okulları açmakta ısrarcı

Kaliforniya’nın Los Angeles ve San Diego kentlerinde okulların sonbahar döneminde internet üzerinden derslerin yapılacağını açıklamasına ve pek çok eyalette okulların açılış tarihlerinin vaka artışları nedeniyle ertelenmesine başkan Donald Trump’tan tepki geldi. “Bir şeyleri kapalı tutarak çok can kaybediyorsun. Okullar açılmalı” diyen Trump, ülke genelinde okullarda yüz yüze eğitime geçilmesini istiyor. Ancak, öğretmen sendikaları ve destekçileri, yönetimin okulları açmak için acele ettiğini, bazı eyaletlerin her gün vaka sayısında kendi rekorlarını kıran rakamlara ulaştığını belirtiyor.

Asya’nın silikon vadisi karantinada

Hindistan’da toplam koronavirüs vakası sayısının 900 bini geçmesi üzerine Asya’nın slikon vadisi olarak bilinen teknoji merkezi Bangalore kenti de olmak üzere pek çok eyalette haftalık veya haftasonu için karantina uygulanmaya karar verildi. Ayrıca, Hindistan’ın vaka artışı en fazla olan yerlerinden biri olan Mumbai kentindeki gecekondu bölgelerinde de sağlık çalışanları insanların ateşini ölçerek kontrol etmeye başladı.

İkinci dalgada 120 bin kişi ölebilir

İngiltere Tıbbi Bilimler Akademisi, İngiltere’de olası ikinci salgın dalgasının ilkinden daha büyük olabileceğini ve en kötü senaryoda yaklaşık 120 bin kişinin hayatını kaybedebileceğini açıkladı. Yayınlanan raporda, karantina önlemleriyle olası tedavi ve aşıların hesaba katılmadığı belirtilirken, kış aylarında insanların kapalı ortamlarda daha fazla bir arada bulunması nedeniyle virüsün yayılımının daha fazla olabileceğine dikkat çekildi.

Raporu kalem alan grubun yöneticilerden biri olan Stephen Holgate, “Bu bir tahmin değil, olası bir durum. Kış aylarındaki yeni Corona virüsü dalgasında ölüm sayıları çok daha yüksek olabilir. Ancak eğer süratle önlemler alırsak bunu azaltabiliriz” dedi.

DSÖ: Daha kötüleşecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde koronavirüs salgınının gidişatının kötüye gittiğini açıkladı. Dünya genelinde dün 230 bin yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini, bunların yüzde 80’in 10 ülkeden bildirildiğini belirten Ghebreyesus, “Dobra olmak gerekiyorsa çok fazla ülke yanlış istikamete gidiyor. Virüs bir numaralı halk düşmanı olmaya devam ediyor. Birçok hükümet ve halkın eylemleri bunu yansıtmıyor. Tek çare enfekte olmuş kişileri bulmak. Temel prensipler takip edilmezse, bu salgın gittikçe kötüleşecek, kötünün kötüsü olacak” uyarısında bulundu. Öngörülebilir bir gelecek için “eski normale” dönüşün olmayacağını vurgulayan Ghebreyesus, ancak salgını kontrol ederek hayatın sürmesini sağlayacak bir yol haritasının olduğunu söyledi.

Mesafeyi ‘elektrikli çitle’ koruyor

İngiltere’nin Cornwall bölgesinde pub sahibi Johnny McFadden, içecek siparişi verecek müşterilerin çalışanla sosyal mesafesini koruyabilmesi için bar bölümünün önüne elektirikli “çit” yaptırdı. McFadden, barın önündeki bu kablonun içinden geçen elektrikle virüse karşı önlem aldığını belirti.