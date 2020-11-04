04.11.2020 - 14:39 |
ABD Seçimleri sonrası Trump'a ilk tebrik ondan geldi
ABD'de Başkanlık Seçimleri'nde resmi sonuç henüz açıklanmadı. Hala sayılmamış milyonlarca oy bulunuyor. Ancak ABD Başkanı Trump yaptığı konuşmayla zaferini ilan etti.
Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Twitter hesabından Donald Trump’ı tebrik etti.
Jansa, Trump’ı tebrik eden Avrupa Birliği ülkesi lideri oldu.
Jansa Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Amerikan halkının Donald Trump ve Mike Pence’i seçtikleri çok açık” dedi.
Twitter da mesajın altına yazdığı uyarı notunda “Bu tweet atıldığında resmi kaynaklar yarışın sona erdiğini henüz duyurmuş olmayabilir” yazdı.
Yolunu şaşırıp köprüye çıkan köpeğe motorcular eşlik ettiYolunu şaşıran sokak köpeği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıktı. Trafiğin içinde panikleyen köpeğe 5 motosiklet ortalarına alarak eskortluk etti ve Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçti. Köpeğin köprüde yürüme anları ise o motorculardan biri olan Erdem Demirel'in kask kamerasına saniye saniye yansıdı.