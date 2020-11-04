ABD Seçimleri sonrası Trump'a ilk tebrik ondan geldi

Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Twitter hesabından Donald Trump’ı tebrik etti.

Jansa, Trump’ı tebrik eden Avrupa Birliği ülkesi lideri oldu.

Jansa Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Amerikan halkının Donald Trump ve Mike Pence’i seçtikleri çok açık” dedi.

Twitter da mesajın altına yazdığı uyarı notunda “Bu tweet atıldığında resmi kaynaklar yarışın sona erdiğini henüz duyurmuş olmayabilir” yazdı.