MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD Seçimleri sonrası Trump'a ilk tebrik ondan geldi
ABONE OL
04.11.2020 - 14:39 |

ABD Seçimleri sonrası Trump'a ilk tebrik ondan geldi

ABD'de Başkanlık Seçimleri'nde resmi sonuç henüz açıklanmadı. Hala sayılmamış milyonlarca oy bulunuyor. Ancak ABD Başkanı Trump yaptığı konuşmayla zaferini ilan etti.

ABD Seçimleri sonrası Trump'a ilk tebrik ondan geldi

Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Twitter hesabından Donald Trump’ı tebrik etti.

Jansa, Trump’ı tebrik eden Avrupa Birliği ülkesi lideri oldu.

Jansa Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Amerikan halkının Donald Trump ve Mike Pence’i seçtikleri çok açık” dedi.

Twitter da mesajın altına yazdığı uyarı notunda “Bu tweet atıldığında resmi kaynaklar yarışın sona erdiğini henüz duyurmuş olmayabilir” yazdı.

Yolunu şaşırıp köprüye çıkan köpeğe motorcular eşlik ettiYolunu şaşıran sokak köpeği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıktı. Trafiğin içinde panikleyen köpeğe 5 motosiklet ortalarına alarak eskortluk etti ve Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçti. Köpeğin köprüde yürüme anları ise o motorculardan biri olan Erdem Demirel'in kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ABD seçim sonuçları canlı takip: ABD yeni başkanı kim oldu 2020? Eyalet eyalet Amerika delege sayısı nedir?

ABD seçim sonuçları canlı takip: ABD yeni başkanı kim oldu 2020? Eyalet eyalet Amerika delege sayısı nedir?

Bunu sakın yapmayın! Kovulma sebebi...

Bunu sakın yapmayın! Kovulma sebebi...

Nefesler tutuldu! Hakan Çelik son durumu aktardı

Nefesler tutuldu! Hakan Çelik son durumu aktardı

Bakan Koca'nın uyarılarına rağmen İstanbul'da seyahat hareketliliği devam ediyor

Bakan Koca'nın uyarılarına rağmen İstanbul'da seyahat hareketliliği devam ediyor

Sıradaki Haber