ABD’de aşı polemiği!

2020 sonuna kadar 100 milyon doz aşının dağıtılmış olmasını planladıklarını vurgulayan Trump, “Demokrat Başkan Adayı Biden’ı aşı karşıtı teorilerinin tanıtımını yapmayı bırakmaya çağırıyorum, bu durum bizim yaptığımız işin önemini azaltıyor. Demokratlar, bizim ne kadar mükemmel bir konumda olduğumuzu biliyor. Sorumsuzca insanların hayatını tehlikeye atıyorlar. Bunu yapmaya hakları yok” görüşünü paylaştı.

‘Onun kafası karışmış’

Basın toplantısında konuşan Trump’ın bu sözleri, ABD Salgın Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Başkanı Robert Redfield’ın açıklamaları ile çelişti. Redfield, “Aşının yaygın kullanımı gelecek yılın ortasını bulabilir, belki daha da gecikebilir. O zamana kadar salgınla savaşın en önemli silahı maskeler olacak” demişti. Redfield’in yaptığı, “Aşı en erken aralık gibi hazır olur” açıklamasına da tepki gösteren Trump, “Bence Redfield bir yanlış yapmış, bu bilgi doğru değil. Bugün ben onu aradım ve bana böyle bir şey söylemedi. Bence Redfield’in kafası karışmış, belki de yanlış bir açıklama yapmış. Ama biz aşıyı bir an önce dağıtmak için hazırız” diye konuştu.

Maske kullanımı ile ilgili olarak da Redfield’ın soruyu yanlış anlamış olabileceğini söyleyen Trump, “Aşının maskeden çok daha faydalı olacağını umuyorum” dedi. Trump, ilaç firması Pfizer’ın da virüs konusunda büyük bir mali risk alarak, milyarlarca dolar harcadığına işaret ederek, bu şirketin deney aşamalarının sonuçlarını yakında yayımlayacağını söyledi.

Koronaya davet!





Hindistan dünyada en çok vaka görülen ikinci ülke olmasına karşın, halkın Kovid-19 önlemlerine karşı yeterli duyarlılığı göstermediği ifade ediliyor. Kalküta kentinde Ganj nehri kıyısında toplanan Hindular, ‘Mahalaya’ günü kapsamında atalarını andı.

Katılımcıların maske takmaması dikkat çekiyor. Hindistan’dan son olarak 5 milyon 118 bin 253 vaka oplduğu açıklanmıştı.