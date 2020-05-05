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05.05.2020 - 00:12 | | AA

ABD'de corona virüs uzmanlarına ifade verme yasağı

Beyaz Saray'ın, yeni tip corona virüs (covid-19) üzerine çalışan Corona virüs ile Mücadele Görev Gücü üyelerinin, Kongre önünde ifade vermesinin ay sonuna kadar yasakladığı bildirildi.

ABD'de corona virüs uzmanlarına ifade verme yasağı

 

Beyaz Saray'ın yayımladığı yeni eylem planına göre, koronavirüs görev gücünde yer alan kişiler ve Kovid-19 ile mücadelede kilit görevlerde yer alan kişilere, Temsilciler Meclisi ya da Senato'nun herhangi bir komitesinden gelen ifade talebini reddetmeleri talimatı verildi.

Söz konusu adıma gerekçe olarak uzmanların tüm dikkatlerini ve kaynaklarını ülkenin virüs ile mücadeleye ayırması gerektiği, Kongre'deki oturumların bu kişilerin önemli zamanlarını çalabileceği gösterildi.

Ayrıca eylem planında, bu konunun ay sonunda salgının ilerleyişine göre yeniden değerlendirebileceği ve ilerleyen zamanlarda uzmanlara Kongre'de ifade hakkı tanınabileceği belirtildi.

Taksilerin tek-çift plaka uygulaması sona erdiİçişleri Bakanlığı, corona virüs ile mücadele kapsamında taksilerin trafiğe çıkışının kısıtlanması ve tek-çift plaka uygulamasının gece yarısı itibariyle sona ereceğini duyurdu.
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