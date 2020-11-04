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04.11.2020 - 05:05 | | AA

ABD'de kritik başkanlık seçimi! Trump 55, Biden 64 delegeye ulaştı

Gelen son dakika haberine göre; ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump 55, Demokrat aday Biden 64 delegeye ulaştı.

ABD'de kritik başkanlık seçimi! Trump 55, Biden 64 delegeye ulaştı

 

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Trump, Güney Carolina'da 9, Oklahoma'da 7, Tennessee'de 11, Alabama'da 9, Mississippi'de 6, West Virginia'da 5, Kentucky'de 8 delege kazanarak toplamda 55 delegeye ulaştı.

Öte yandan Demokrat aday Biden, Vermont'ta 3, Illinois'te 20, Virginia'da 13, New Jersey'de 14, Delaware'de 3, Massachusetts'te 11 delege kazanarak, 64 delegeyi hanesine yazdırdı.

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