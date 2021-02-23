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23.02.2021 - 00:57 | | AA

ABD'de Pensacola Hava Üssü saldırısının mağdurları Suudi Arabistan'a dava açtı

Suudi Arabistanlı bir teğmenin, ABD’deki Pensacola Donanma Hava Üssü’nde iki yıl önce düzenlediği silahlı saldırıda ölen askerlerin aileleri ile yaralanan askerler Riyad yönetimine dava açtı.

ABD'de Pensacola Hava Üssü saldırısının mağdurları Suudi Arabistan'a dava açtı

 

ABC News’in gazetesinin haberine göre, ülkenin Florida eyaletindeki Pensacola Donanma Hava Üssü'nde eğitim gören Suudi Arabistanlı Teğmen Muhammed Said Alşarmani'nin, 6 Aralık 2019'da düzenlediği silahlı saldırıda, hayatını kaybeden 3 askerin ailesi ve yaralanan 13 ABD Deniz Kuvvetleri personeli Riyad yönetimine söz konusu "saldırıdaki rolü" nedeniyle dava açtı. 

Haberde ayrıca saldırıya yönelik yürütülen soruşturmada "El Şamrani'nin telefonundaki bilgilerden 2015’te radikalleştikten sonra Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetlerine özel bir görevi icra etmek için katıldığı" sonucuna varıldığı kaydedildi. 

Dava dosyasında ise "Suudi Arabistan'ın, El Şamrani'nin twitter hesabından paylaştığı ABD karşıtı düşüncelerini ve radikalleşme eğilimlerini bildiği" aktarıldı. 

Saldırının kurbanlarının aileleri Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın eski ABD Başkanı Donald Trump’a askerlerin yakınlarıyla ilgileneceği yönünde verdiği sözü tutmadığını belirtti. 

ABD OLAYI "TERÖR" OLARAK NİTELEMİŞTİ 

ABD'de 16 binden fazla askerin ve 7 bin 400 sivil personelin çalıştığı Pensacola Donanma Hava Üssünde Suudi Hava Kuvvetlerine bağlı 21 yaşındaki Teğmen Şamran tarafından 6 Aralık'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı. Şamran olay yerinde öldürülmüştü. 

Eski Adalet Bakanı William Barr Ocak 2020’de saldırıyı "terör" olarak nitelemişti. 

Barr, Mayıs 2020’de Suudi teğmenin, saldırı sonrasında telefonunu imha edip kanıtları ortadan kaldırmaya çalıştığını belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı. 

"FBI nihayet El Şamran'nın telefonlarının kilidini açmayı başardı. Telefonlarda, daha önce bizce bilinen ve El Şamran'nın sadece saldırı öncesinde değil, ABD'ye gelmeden önce de Arap Yarımadası El Kaidesi (AQAP) ile önemli bağlantılarının olduğunu gösteren içerikler var."

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