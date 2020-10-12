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12.10.2020 - 16:14 | | milliyet.com.tr

AB'den Rusya'ya yaptırım kararı!

AB bakanları Rus muhalif Aleksey Navalny'nin zehirlendiği iddialarına ilişkin Rusya'ya yaptırım kararı aldı.

AB'den Rusya'ya yaptırım kararı!

Avrupa Birliği dışişleri bakanları Rusya'ya, muhalif Aleksey Navalny'nin sinir gazıyla zehirlendiği şüphesiyle bağlantılı olarak yaptırım uygulamaya karar verdi.

Almanya ve Fransa, Lüksemburg'daki toplantıda yaptırım önerilerini iletti. Bakanlar Rusya'dan sinir gazı iddialarına ilişkin tatmin edici bir cevap duyamadıklarını belirtti.

 

Rus muhalif siyasetçi Alexey Navalny, geçtiğimiz Ağustos ayında Sibirya’nın Omsk kentinden Moskova’ya uçuşu sırasında rahatsızlandıktan sonra tedavi için Almanya’ya gönderilmişti. 

Navalny, bu yıl Ağustos ayında rahatsızlandığı sırada üzerinde bulunan kıyafetlerini Rusya'dan kendisine teslim etmesini isteyerek Moskova’yı önemli bir kanıtı saklamakla suçlamıştı. 

Navalny yaptığı açıklamada, "Almanya’ya götürülmeme izin çıkmadan önce tüm giysilerimi çıkarıp beni tamamen çıplak yolladılar" ifadelerini kullanmıştı.

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