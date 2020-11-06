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06.11.2020 - 18:57 | | DHA

ABD'li komutandan skandal sözler! Terör örgütüne övgüler yağdırdı

ABD Merkez Komutanlığı'na bağlı DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı SDG'ye övgüler yağdırdı.

ABD'li komutandan skandal sözler! Terör örgütüne övgüler yağdırdı

ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/PYD ve SDG'ye verdiği desteğe bir yenisini daha ekledi. ABD Merkez Komutanlığı'na bağlı DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, sosyal medya hesabından terör örgütüne övgüler yağdırdı.  Marotto yaptığı paylaşımda Altı yıl önce DEAŞ, Kobani'nin yüzde 60'ını kontrol ediyordu, ancak SDF (PKK/YPG) teslim olmadı ve şehri ele geçirdi. DEAŞ'ı mağlup etme misyonumuza devam ederek onları onurlandırıyoruz. SDF ve bileşenleri, DEAŞ'ı yenme misyonunda gururlu bir miras oluşturdu dedi.

BİR ÖNCEKİ KOMUTAN AĞLAMIŞTI

Eylül ayında görevine veda eden DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins bölgeden ayrılmadan önce, terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı SDG'nin sözde yöneticileriyle bir araya gelmişti. Caggins, terör örgütü SDG'nin sözcüsü Mustafa Bali düzenlediği basın toplantısında yaptığı veda konuşmasında terör örgütüne destek veremeyeceği için gözyaşlarına hakim olamamıştı.

 

İtfaiye eri enkazdan çıkan altın ve ziynet eşyalarını polise teslim ettiİzmir'de, depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları sırasında, bulduğu altın ve ziynet eşyası dolu poşeti polise teslim eden itfaiye eri Mehmet Kaya (45), "İnsanların yaşamlarını kurtarmak bizim için çok değerli" dedi.
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