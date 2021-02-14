Afganistan’da akaryakıt tankeri patladı: Türk plakalı TIR'lar zarar gördü!

Afganistan’ın İslam Kale kenti bölgesinde dün Herat gümrük binasına yakın yerde akaryakıt yüklü tankerin aniden alev alarak patlaması sonucu inşaat malzemesi, akaryakıt ve gıda taşıyan onlarca TIR’ın zarar gördüğü belirtildi.

Olaya tanık olan Türk TIR şoförlerinden Selahattin Koçeri, patlamanın akaryakıt yüklü tankerde meydana geldiğini ve alevlerin kısa sürede diğer tanker ve TIR’lara sıçradığını belirtti.

Kendi TIR’ının da patlamalardan sonra çıkan yangında zarar gördüğünü belirten Koçeri, Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği’nden yetkililerin olay yerine geldiğini ve yaklaşık 16 Türk şoförün ihtiyaçlarının karşılanarak otele yerleştirildiğini söyledi. Koçeri, Türk TIR şoförlerinin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.